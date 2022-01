"Avoir 20 ans en 2022, c'est avoir peur pour l'avenir" témoignent les jeunes de Dordogne

"En vrai au jour d'aujourd'hui, la vie elle est pas ouf", souffle Clément, élève en terminale au lycée professionnel Léonard de Vinci, dans le quartier du Gour de l'Arche à Périgueux. Quand on lui demande ce que c'est que d'avoir 20 ans en 2022, il s'énerve. "On ne peut rien faire, on est bloqués, on est pas libres !" "Le Corona, il a tout gâché." A côté de lui, assises dans sa petite voiture blanche, Ambre et Pauline acquiescent. "Oui, il y a pire. Il y en a qui à 20 ans ont fait la guerre ! Mais nous c'est déprimant. On sort, on rentre dans un magasin, on met notre masque, on va en cours on met notre masque". "Ca gâche un peu notre jeunesse, parce qu'il y a plein de trucs que ceux qui sont plus vieux maintenant, faisaient avant, et que nous du coup, on ne fait pas. Aller en boîte, faire de grosses fêtes !" Si tous les trois se disent globalement heureux, c'est vrai, la pandémie leur pèse.

Quand je vois l'époque des anciens, j'aurais préféré être à leur époque

Juste en face, Mathis, étudiant en bac pro chaudronnerie, a lui surtout très peur pour son avenir. "Avoir 20 ans en 2022, c'est avoir peur pour l'avenir ! C'est le monde comme il est maintenant quoi. Quand je vois l'époque des anciens, j'aurais préféré être à leur époque", indique-t-il. "Eux ils pouvaient travailler dès 14 ans, nous on ne sait même pas si on va avoir un job... Et puis comparé à avant ! Avant ils s'amusaient, dans les petites communes il se passait toujours quelque chose ! Nous on galère, on a juste notre carte d'étudiant, pas beaucoup d'aides." Pour autant, le jeune homme garde espoir. Car selon lui, c'est aux jeunes de changer les choses. "Nos grands-parents ils ont donné c'est à notre tour maintenant. Il nous faudrait un président jeune, par exemple, même si Emmanuel Macron s'est mis à TikTok", sourit-il.

Comme lui, d'autres sont résolument optimistes, comme Hélène. Elle est élève à l'école de Savignac. Arrivée d'Arménie en 2008, elle suit une formation en alternance, et se partage entre l'école et la réception de l'hôtel des Reynats à Chancelade. "Je pense qu'il faut essayer de s'adapter à l'environnement et à ce qui se passe. J'essaye de me projeter au maximum et de voir un bel avenir. Il faut se donner les moyens pour s'en sortir. Il faut rester positif", indique-t-elle.