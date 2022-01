Avoir 20 ans en 2022 : "C'est un peu morose en ce moment"

Ils sont tous nés après 2000 et ils vont vivre une année très particulière. Une année marquée par la crise sanitaire et les restrictions sanitaires, mais aussi une année d'élection car ces jeunes vont voter pour la première fois pour le prochain président de la République.

"Avoir 20 ans en 2022", c'est le thème de notre journée spéciale ce mardi 18 janvier sur France Bleu. Mais avec la crise sanitaire, difficile pour ces jeunes nés après 2000, de profiter de la vie d'étudiant, sans les boîtes de nuit et les restrictions actuelles. Une année 2022 qui sera marquée par la présidentielle. C'est la première fois que ces jeunes vont voter pour le prochain président de la République.

"Je crois que j'ai jamais passé autant de temps en pyjama devant Netflix", s'étonne Shanna, 21 ans cette année. Elle reconnaît que "sortir entre amis est plus difficile qu'auparavant et que c'est un peu morose en ce moment". Une situation qui n'aide pas à rencontrer de nouvelles personnes. "Quand on arrive dans une nouvelle ville comme moi, ça été très compliqué de s'intégrer. Je me suis dit que j'allais faire ces rencontres en sortant... Malheureusement c'est plus complexe que ça", explique Laëtitia, 21 ans.

L'autre inquiétude pour Rosanna, 20 ans, c'est aussi l'avenir de la planète, de la société et du monde qui arrive. "On vit quand même dans une situation qui est catastrophique sur de nombreux plans : environnemental, politique, social ou bien économique. Donc c'est n'est pas forcément le plus réjouissant mais bon faut rester positif", assure la jeune femme. Elle affirme que c'est aussi sa génération qui aura les moyens de changer les choses.

Une année très politique pour ces jeunes

Et pour changer le monde, cela passe aussi par son vote lors d'une élection présidentielle. Et c'est le cas en 2022. Ces jeunes vont donc voter pour la première pour choisir le prochain président de la République. Et la crise sanitaire va être déterminante dans les choix de ces jeunes. "On n'a pas été assez entendu dans cette crise, on a beaucoup souffert", estime Maëlys. "Je pense que ça va être déterminant dans nos choix et que le prochain président ou présidente prendra plus en considération nos problématiques".

Pour d'autres, l'envie de voter n'est pas encore là. "Ça ne m'intéresse pas trop", avoue Paul. "On n'est pas assez informé sur ça, ça manque d'interactivité, c'est un peu lourd", pense Raphaëlle, la vingtaine. "C'est pas que ça donne ne pas envie de s'investir, mais avec ce qu'on voit actuellement, j'avoue que ça me démotive un peu. Je me demande à quoi ça sert et qu'est-ce que ça va changer", reconnaît Anaëlle.