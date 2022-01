Avoir 20 ans en 2022 : ces jeunes isérois se draguent plus par les applis qu'avant le Covid

"Draguer avec le masque, ça m'arrive jamais". Pour notre journée spéciale "Avoir 20 ans en 2022", on s'est demandé si, pour se rencontrer, les jeunes isérois ne se draguaient plus comme avant.

Avant, j'étais jamais allé sur une application !

Et les résultats sont contrastés. Comme pour beaucoup d'autres aspects de nos vies, les restrictions sanitaires ont changé les choses. C'est le cas pour cette jeune étudiante grenobloise, Angeline : "J'utilise principalement Tinder et les applications de rencontres. Draguer avec le masque, ça m'arrive jamais et c'est un peu compliqué parce qu'on ne voit pas le visage de la personne. Tinder, à fond ! Avant, j'étais jamais allé sur une application, de rencontres. C'est plus simple parce qu'il y a plus de monde, mais pas en réel. Et même, on n'a plus l'habitude de parler directement aux personnes qu'on connaît pas, et en dehors de nos facs et de nos soirées avec la fac, c'est vrai que c'est compliqué de rencontrer du monde". Mais ce constat n'est pas celui de cet autre étudiant, visiblement ravi de la réouverture des bars : "Malgré le covid, on sort quand même pas mal. Là, il y a encore des bars dansants qui sont ouverts et du coup, on rencontre pas mal de gens. Je me mets moins sur les applications qu'avant !". Une différence de perception ente garçons et filles ? Angeline note aussi que les lourds sont toujours... lourds : "Les gens qui veulent draguer draguent d'une façon un peu... comme d'habitude, sont toujours pareils, à venir vers nous. Il n'y a aucune distanciation. Je trouve pas que ça a changé du tout. J'aurais aimé, mais non !"

Des personnes "dont on a déjà été proches"

Ses copines trouvent aussi que, dans l'ensemble, les rencontres ne sont pas facilitées : "Les réseaux sociaux, les sites de rencontres, on essaye un peu tout... on essaie de se voir et on voit ce que ça donne. Pour nous, ça ne change rien puisqu'on est totalement seul ! Mais on ne va plus voir en vrai, c'est rare et souvent, c'est des personnes dont on est déjà proches qu'on connaissait d'avant. Il y a moins d'aventures !"