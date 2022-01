Eloïse d’Andernos : championne du monde jeunes en multicoques

Depuis sa plus tendre enfance, Eloïse est bercée au son des vagues et aux sorties en bateau. Initiée très tôt aux joies de la navigation par son père et sa famille, cette jeune passionnée a décroché le titre ultime de championne du monde jeunes en multicoques Nacra 15. Ce bel exploit réalisé en décembre 2021 est le fruit d’une rencontre avec Thomas Proust, son barreur, et le résultat d’une vie consacrée à cette passion pour la navigation.

Ma première expérience au club nautique d’Arès, j’avais 12 ans. Avec ma meilleure amie, on a dessalé. Difficile d’imaginer que j’allais gagner un championnat du monde quelques années plus tard

Licenciée au club nautique d’Arès sur le Bassin d’Arcachon, la jeune Andernosienne est désormais bien entourée au Pôle espoir à La Rochelle qu’elle a intégré avec l’élite de sa discipline. Elle travaille dur pour atteindre ses prochains objectifs avec son coéquipier, Thomas. Après cette belle victoire, le duo espère en effet décrocher sa sélection pour les championnats du monde 2022 et ramener l’or des prochains championnats d’Europe qui vont se tenir à Carnac en Bretagne.

Ecoutez le portrait d'Eloïse, championne du monde mlticoques... et Girondine ! Copier

