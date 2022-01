Avoir 20 ans en 2022 : Emma, pleinement engagée à Dijon contre les violences faites aux enfants

Elle aura 20 ans en 2022 et son action est déjà offensive. Emma Etienne est la créatrice de l’association " Speak" à Dijon, lancée en avril 2020.

Toujours à la tête de son activité, l’étudiante en fac de lettres modernes à l'université de Bourgogne emmène une trentaine de bénévoles dans cette association luttant contre toutes les formes de violences faites aux enfants, dans leur parcours familial et sociétal.

Une trentaine de jeunes sont en ce moment suivis à Dijon et sur la Métropole. Le début d’un processus pour Emma Etienne qui a aussi connu des violences familiales pendant sa jeunesse. Aujourd'hui, son engagement est total, et son action vaut tous les sacrifices.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Des fois c’est un peu compliqué. J’ai eu mes partiels ces deux dernières semaines et le rythme était très intense. Avec l’association, ça me fait deux vies en parallèle mais je pense qu’à un moment, nous avons deux choix. C'est soit on arrête tout, soit il faut trouver quelque chose qui nous motive. J'ai trouvé ça avec l’association Speak. Avec ce qu’il s’est passé pour moi, mon but dans la vie, c’est aider les enfants qui vivent ces violences, parce que ça détruit des vies."

Avec ce qu’il s’est passé pour moi, mon but dans la vie, c’est aider les enfants qui vivent ces violences, parce que ça détruit des vies." Emma Etienne

Que veut dire pour Emma Etienne : avoir 20 ans en 2022 ?

Avoir 20 ans en 2022 pour Emma Etienne, c’est avoir le courage de ses ambitions pour faire bouger les lignes : "je pense qu’à 20 ans, on a une vision des choses qui est parfois un peu utopique" souligne la jeune femme.

"Du coup, j'ai envoyé plusieurs courriers au président de la République Emmanuel Macron. J'ai également rencontré en personne Eric Dupond-Moretti (ndlr : le Garde des Sceaux.) Des rencontres sans intimidation : "je n’ai vraiment pas eu peur en rencontrant ce genre de personnes. J'y suis allé avec un esprit comme à l’époque où je faisais du vélo. Il ne faut rien lâcher, il faut aller tout au bout. Et là, on a encore beaucoup de choses à faire, avec énormément de souffrance chez les enfants."

"Je pense qu’à 20 ans, on a une vision des choses qui est parfois un peu utopique. Je n’ai vraiment pas eu peur en rencontrant Emmanuel Macron ou Eric Dupond-Moretti. Il ne faut rien lâcher. On a encore beaucoup de choses à faire, avec énormément de souffrance chez les enfants." Emma Etienne

"Il y a encore trop peu de travailleurs sociaux qui sont formés à recueillir les paroles des enfants. On est très loin de la perfection. Ça nourrit quelque chose en moi qui est assez incroyable !"

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Forte d’une envie d’avancer, Emma Etienne passe une trentaine d'heures par semaine pour la vie de _"Speak"._Tout en travaillant aussi en ce moment sur une formation pour la trentaine de bénévoles de son association.

Toute la journée de ce mardi 18 janvier, retrouvez notre dossier spécial "avoir 20 ans en 2022" sur France Bleu.