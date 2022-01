Avoir 20 ans en 2022 : paroles de jeunes apprentis côte-d'oriens "être considéré et avoir des responsabilités"

Journée spéciale "avoir 20 ans en 2022" ce mardi sur France Bleu. On donne la parole à de jeunes côte-d'oriens apprentis. Ils ont 20 ans et suivent leur formation à l'école des Métiers de Longvic. Rencontre avec Marion et Clément, qui ont fait le choix de l'apprentissage pour réussir.

"Avoir 20 ans en 2022" c'est le thème de notre journée spéciale ce mardi 18 janvier 2022 sur France Bleu. Dans notre Dossier + INFO, on vous propose d'écouter les paroles croisées de deux jeunes côte-d'oriens, apprentis et élèves à l'école des Métiers de Longvic. Ils ont 20 ans et ont tous les deux fait le choix d'apprendre un métier en alternance, avec une ambition, réussir leurs vies.

Des parcours différents mais un même choix assumé

D'un côté il y a Marion, en Bac Pro Vente, elle a pris la voie de l'apprentissage dès la 3e avec un CAP Vente, parce que dit-elle, "je n'étais pas très scolaire", mais son atout, contrairement à d'autres, c'est qu'elle savait exactement ce qui lui plaisait. "J'ai toujours eu envie de faire la vente, j'aime beaucoup le contact avec les clients, j'aime parler et surtout satisfaire les besoins des clients." Pour Clément, actuellement en BTS Mécanique automobile, l'apprentissage n'était pas son premier choix. Le jeune homme a d'abord décroché son Bac, et s'est inscrit en première année de Licence en Sciences pour l'ingénieur mais rapidement il a eu envie d'autre chose. "J'avais besoin de mettre la main à la pâte", et surtout, "je me suis réorienté car je trouvais ça trop théorique. Avec l'apprentissage, je gagne de l'argent, j'apprends un métier tout en le faisant."

"On est en train de faire quelque chose de notre vie" -Clément, 20 ans en BTS Mécanique automobile

Travail, emploi du temps, la vie d'apprenti n'est pas si simple

Mais attention la vie d'apprenti.e n'est pas de tout repos, les horaires changent souvent et du coup la pratique d'un sport en club devient compliqué. Marion par exemple a dû arrêter le judo et la jeune femme apprend à composer avec un emploi du temps "de salariée une semaine sur deux et parfois c'est dur il faut faire sans les vacances scolaires comme les autres de mon âge" mais c'est sans regret. poursuit elle, "je me sens à ma place, et je sais qu'en sortant de mon Bac Commerce j'aurai plus de facilité à trouver un emploi."

"Je me sens à ma place" - Marion, 20 ans en BTS vente

Des jeunes volontaires et très déterminés

C'est aussi un sentiment très fort chez Clément, celui de savoir (déjà) où il veut aller, et ce sentiment également d'avoir déjà fait un grand pas vers le monde des adultes. "On se sent considéré, on travaille, on a des responsabilités. On est en train de faire quelque chose de notre vie!" Une vie où l'un et l'autre aiment aussi, comme tous les gens de leur âge, sortir avec les copains, profiter des amis, mais toujours, avec dans un coin de la tête une volonté tenace de réussir, et peut-être une plus grande maturité. Clément comme Marion, ont envie d'avancer, vite et de poursuivre leurs objectifs, leurs rêves. "Déjà l'arrêt du Covid-19 ce serait bien, et mon rêve ce serait d'ouvrir un jour ma société automobile" confie le côte-d'orien. Comme lui, Marion voudrait aussi et d'abord "décrocher son bac parce que ça n'a pas toujours été facile", et puis un jour être "sa propre patronne et s'occuper au mieux de ses salariés." Preuve s'il en fallait encore aujourd'hui que les jeunes côte-d'oriens de 20 ans ne manquent ni d'ambitions ni de rêves en 2022.

Retrouvez ces témoignages dans notre Dossier + INFO sur France Bleu Bourgogne