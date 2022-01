Avoir 20 ans en 2022 : la politique et la présidentielle pas vraiment dans la tête des jeunes lavallois

Ce mardi 18 janvier 2022, France Bleu donne la parole aux jeunes. À France Bleu Mayenne, on s'intéresse à la politique et à Laval et on s'est demandé comment les jeunes voyaient la prochaine présidentielle. Et il faut dire qu'elle n'est pas vraiment dans la tête de tous.

Ce mardi 18 janvier 2022, France Bleu donne la parole aux jeunes. À France Bleu Mayenne, on a décidé de s'intéresser à la prochaine présidentielle et demander aux jeunes étudiants de Laval, qui vont voter pour la première fois en 2022, comment ils voient cette échéance. Et bien, on constate que tous n'ont pas vraiment la tête à ça. Sur le campus de Laval, au nord de la ville, rien que le mot "politique" donne de l'urticaire à Paul, âgé de 21 ans. "Si c'est pour parler de politique, non merci", répond le jeune en école d'ingénieur qui n'a pas très envie d'aborder le sujet. Pour lui on en parle trop, "il y a beaucoup trop de polémique pour rien donc non, la politique, on va essayer de se calmer un peu, on est encore à quelques mois, on a le temps d'y penser", réagit-il. Au contraire, son ami Geoffrey, 21 ans lui aussi, est déjà en train de feuilleter, d'éplucher les programmes mais c'est encore très flou dans sa tête. "Je regarde un peu tout ce que les candidats proposent mais là pour l'instant je n'ai pas encore d'avis arrêté, j'attends de voir", estime celui qui est aussi en école d'ingénieur.

"Là, on va vraiment voir le résultat derrière notre vote"

Mais les deux amis s'accordent à dire qu'il y a quand même comme une petite "pression" en allant voter pour la première fois. "La présidentielle est un peu plus parlant que les municipales ou les régionales en tout cas", argumente Paul, "là on va vraiment voir le résultat derrière notre vote" et "on a envie de faire les choses bien", ajoute Geoffrey. Antoine, 18 ans, lui s'intéresse de très près à la politique et a déjà un œil sur tout ce que disent les candidats. "Je suis les actualités après je n'ai pas de candidat particulier", estime-t-il. Il avoue qu'il en discute beaucoup avec ses amis, autour d'un verre ou à l'école, un peu aussi en famille mais c'est encore trop tôt pour s'arrêter sur un programme. "Il y a un enjeu puisque c'est un vote qui est important, il va falloir que je fasse bien mon choix avant d'aller aux urnes", conclut le tout jeune majeur. Dans ce contexte épidémique, les réseaux sociaux et certaines applications aident ces jeunes à faire un choix. L'application Elyze, par exemple, lancée début janvier, commence à émerger chez les jeunes et plusieurs d'entre eux que l'on croise affirment avoir déjà testé l'application. Élyze est présentée par ses fondateurs comme un "Tinder de la présidentielle", cette appli de rencontre plébiscitée par les jeunes. Il faut aller à droite ou à gauche si on adhère ou non à une proposition de candidat et le résultat nous donne le ou la candidat(e) qui nous ressemble. "On l'a beaucoup installée mes amis et moi, on a trouvé ça assez drôle à faire", avoue Antoine, "après il faut faire attention parce qu'il y a certains biais avec cette appli, si on connaît et qu'on suit bien la politique, on va avoir tendance à reconnaître le candidat derrière ses propositions, donc ça va nous inciter à swiper à droite ou à gauche selon la proposition", ajoute-t-il.

Les jeunes dragués par les candidats

Il va devoir effectivement faire un choix et le bon, comme tous ces primo votants. Pour le moment, un candidat se détache dans le fil d'actualité de Virgile, 19 ans, c'est "beaucoup Eric Zemmour quand-même" sourit-il. Mais il avoue que le débat politique le dépasse un peu. Il s'attend à ce que le choix soit cornélien, "on va essayer de trouver le moins pire dans tout ça, je ne sais pas s'il y a un meilleur mais en tout cas il y en a qui sont pire ça c'est sûr". Selon lui, tous ces candidats ont un seul et même objectif, "ils essayent de se mettre les jeunes dans la poche parce que c'est clairement ça qu'ils visent". Comme quoi les jeunes vont compter et auront leur mot à dire pour cette présidentielle en 2022.