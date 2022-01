Mathys de Bordeaux se lance sur Twitch pour réaliser son rêve

Il n’a pas encore 20 ans et pourtant Mathys a déjà un rêve : animer un jeu à la télévision. Pour atteindre son objectif, ce jeune Bordelais ne reste pas les bras croisés. Il se donne les moyens en proposant régulièrement une émission de jeux en ligne sur Twitch et sur sa chaîne Youtube. Suivi par des internautes du monde francophone, Mathys fait tomber les barrières et réunit les amateurs de jeux. Parfois isolés, en recherche de convivialité et d’échange, les participants à ses jeux ont des profils variés, mais tous sont réunis par l’envie de partager et de passer un bon moment.

“Mon rêve, c’est de présenter des jeux à la télévision”

Étudiant en droit et connaisseur de la Gironde, Mathys profite de ses émissions pour glisser quelques questions sur le patrimoine, l’architecture, la gastronomie et tout ce qui fait la particularité de notre département. Avec Mathys, Bordeaux et sa région rayonne aussi au-delà des frontières girondines.

Ecoutez le portrait de Mathys, ce jeune Bordelais qui compte bien réaliser son rêve Copier

