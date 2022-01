Matthias de Libourne, bientôt une web TV à la disposition des jeunes

Les jeunes Girondins sont dynamiques et engagés. France Bleu Gironde leur donne la parole ce mardi 18 janvier pour la journée "Avoir 20 ans en 2022" et vous présente leurs projets. A Libourne, Matthias s’apprête à lancer une web TV à destination des jeunes du territoire

Désormais étudiant à Toulouse, Matthias garde pourtant de très fortes attaches avec le Libournais où il a passé toute son adolescence. Pour lui, Libourne est une ville qui bouge et où les jeunes peuvent avoir accès à la culture grâce aux différentes actions proposées.

Afin de permettre aux jeunes de créer et mener à bien leurs projets, comme il a pu le faire lors de son adolescence, ce passionné d’images et de vidéo travaille avec la Communauté d’agglomération de Libourne sur un projet de web TV pour mettre en avant le contenu et la création des jeunes libournais. Tout pourra être partagé et posté.

J’aime beaucoup tourner sur Libourne. Cela me rappelle toujours des souvenirs

Avec déjà trois courts métrages à son actif, Matthias travaille également sur d’autres projets de film. Pour ses films, il a tourné à plusieurs reprises à Libourne et aime beaucoup cela. Une jolie manière de valoriser un territoire qu’il aime tant !

Ecoutez le portrait de Matthias et ses nombreux projets qu'il met en scène à Libourne Copier

à lire aussi Giulietta de Blaye prépare un festival de hip-hop

à lire aussi Etienne de Vensac ouvre son école de surf sur ses terres natales

à lire aussi Adrien de Ligueux a créé un lieu de rencontre pour rapprocher les habitants

à lire aussi Eloïse d’Andernos : championne du monde jeunes en multicoques