Avoir 20 ans en 2022 : rencontre avec Pauline Régnier coordinatrice de la primaire populaire en Gironde

Et si “avoir 20 ans 2022” consistait à s'engager pour demain? Pauline Régnier, étudiante à Bordeaux, est coordinatrice de la primaire populaire. Une action citoyenne pour défendre ses valeurs et répondre à une urgence, celle du climat.

Pauline Régnier a 21 ans, elle va pouvoir voter pour la premièrère fois cette année à l'élection présidentielle. Un évènement de taille pour l'étudiante bordelaise en quatrième année d'ingénieur agronome au campus de Bordeaux Sciences Agro. Si aujourd'hui la jeune femme reconnait ne pas encore savoir pour qui elle va voter, elle s'est engagée politiquement dans la primaire populaire, une élection initiée par des militants indépendants ayant pour but de désigner un candidat commun de gauche à l'élection présidentielle de 2022.

C'est sur les réseaux sociaux qu'elle a découvert le projet, qui lui a de suite plu. "Il correspond à mes valeurs, notamment à celles sur le climat pour lesquelles il y a urgence, alors si je veux que les choses changent c'est mon devoir en tant que citoyenne d'agir." Mais la jeune femme originaire des Deux-Sèvres ne pensait pas s'impliquer autant. "Je ne m'étais jamais véritablement engagée en politique avant."

Un moyen de nouer avec la politique

C'est en rencontrant les autres militants, et en échangeant avec eux, qu'elle a décidé d'aller au si loin dans le projet. "Je pensais me retrouver qu'avec des gens plus âgés et en fait pas du tout, il y des gens de tout âge. C'est très agréable, surtout que toutes les paroles sont écoutées." Une reconnaissance qu'apprécie l'étudiante et qui lui permet de nouer avec la politique. "C'est une affaire d'adulte et à 20 ans ont pas toujours l'impression d'en être un. Surtout que les politiciens ne nous laisse pas beaucoup de place dans le domaine. Ils disent qu'on est l'avenir, mais ils ne nous intègrent jamais dans les questions politiques, ils nous demandent jamais notre avis, ça s'est particulièrement vu durant la crise sanitaire."

Aujourd'hui Pauline a foi en la primaire populaire mais surtout en son engagement. "Qu'importe le résultat en avril, je sais que le projet est pérenne, et de toutes façons je compte pas m'arrêter là."