Avoir 20 ans en 2022 : témoignages de Belfortains qui vont voter pour la première fois à la présidentielle

Pour cette journée spéciale, France Bleu Belfort Montbéliard a rencontré sept jeunes qui sont en âge de voter pour la première fois à une élection présidentielle. Chacune des personnes interrogées a indiqué qu'elle allait voter, quoi qu'il arrive. Une étude IFOP pour le Journal du Dimanche parue en décembre indique néanmoins que plus d'un jeune sur deux (63%) entre 18-24 ans compte s'abstenir au premier tour de la présidentielle d'avril prochain.

Qu'est-ce que ce moment représente pour eux ? Sont-ils intéressés par la politique ? Comment expliquent-ils que l'abstention chez les jeunes progresse de scrutin en scrutin ? Que pensent-ils de la classe politique ? Témoignages de jeunes Belfortains.

- Pouvoir voter à une élection présidentielle, c'est un moment particulier pour vous ?

Solène : "Cela rentre un peu dans le fait d'être majeur, et un devoir de citoyen. C'est important puisqu'on participe à la vie de notre pays. On se sent investi."

Jean : "C'est un moment important parce c'est un vote qui a des conséquences. Il y a des choses dans la vie qui font te rendre compte que tu deviens un peu plus adulte. C'est aussi le fait de prendre de 'l'importance'. Tu sers à quelque chose. Tu bouges les choses."

Malou : "Ça ne va rien changer ! Je ne me sens pas plus adulte en votant. Je trouve que c'est normal de pouvoir participer à la direction de notre pays et d'essayer de voter pour tel ou tel. Mais ça ne va pas changer ma vie."

Jeanne : "J'attends vraiment ce moment, parce qu'on a l'impression d'être plus concernés, puisque l'on peut être en élisant directement la classe politique."

Simon : "Ce sont souvent des discussions de famille, et on a envie d'en faire partie. Ça fait très longtemps que j'ai des avis, ça fait très longtemps que j'en parle à mes proches, mais je n'ai jamais pu donner mon avis dans une élection aussi importante."

- La politique, ça vous intéresse ?

Jean : "Comme j'ai l'intention d'aller voter, j'essaie de m'intéresser un peu plus à la politique, d'essayer de comprendre un peu dans le fond les programmes des différents candidats, d'essayer aussi de cerner les problématiques qu'il peut y avoir dans le pays. Mais c'est assez dur quand même. Il y a beaucoup, beaucoup de candidats, donc pour l'instant, je suis un peu perdu. En vrai, c'est assez dur de se repérer et d'avoir un avis pour prendre une décision."

Malou : "Je commence à être de plus en plus mature pour m'intéresser à la société en général et même à la politique. Mais honnêtement, je n'ai pas d'idées sur des votes précis. Il faut que je commence à m'intéresser au programme de chaque candidat et même essayer de comprendre le système politique en général. C'est intéressant, mais je connais pas grand chose, je rentre à peine dans tout ça. Entre nous, on en parle pas du tout. Mais c'est vrai qu'on devrait, c'est intéressant. Je pense que il y a quand même certains étudiants qui sont assez peut être fermés d'esprit et qui suivent le vote de leurs parents. Ils ne veulent pas voir ce qui a ailleurs."

Jean : "Moi, en politique, je m'y connais pas trop. Je vais commencer à me bouger pour m'y intéresser plus. Je sais pour qui, par exemple, je ne pense pas voter. J'avais entendu beaucoup parler de Eric Zemmour sur Internet, en bien ou en mal, surtout en mal. Du coup, j'ai voulu me renseigner par moi même. J'ai vu qu'il avait été condamné. J'ai vu des interview où il tenait des propos qui ne me correspondaient pas du tout."

- Pourquoi les jeunes votent de moins en moins selon vous ?

Solène : "Les jeunes ne se sentent pas assez représentés, et on est peut-être pas assez initiés je pense... Ou bien par manque de curiosité. Je trouve que c'est un peu en train de changer, parce qu'entre nous, on en parle un peu, quand même. Il y a de plus en plus de choses qui sont faites pour qu'on s'y intéresse, mais ce n'est pas encore assez représentatif."

Jean : "Parfois, on a l'impression que les politiques peuvent être trop éloignés de notre personne. Mais il y en a forcément qui se rapprochent de nous. Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est seulement la faute des politiques. C'est la responsabilité aussi des gens de s'y intéresser un peu plus. Moi y compris d'ailleurs."

Jeanne : "On n'a pas l'impression de se sentir directement concernés, que les politiques nous parlent vraiment. Et peut-être aussi le fait qu'on n'a pas l'impression que notre vote va changer les choses. Et du coup, on se dit qui si on ne vote pas, ce n'est pas grave."

Simon : "Je pense qu'il y a un ras-le-bol. Mais cela dit, on pense souvent que les jeunes ne font pas attention etc...Au contraire, on sent qu'on a quelque chose à faire, et on va devoir le faire. Au niveau de l'écologie, au niveau de plein de choses, on a plein de combats à mener. On dit souvent que c'est notre génération qui devra faire changer les choses. Pour ma part, j'ai pris ça très au sérieux et on va faire changer les choses."

- Vous en pensez quoi, des candidats qui se présentent à l'élection ?

Aloïs : "Un truc qui est bien, c'est que déjà, il y a beaucoup plus de femmes cette année. Ça, c'est bien, ça diversifie. C'est bien que ce soit moins des hommes, des énarques et tout ça."

Jeanne : "Parfois, ça fait un peu débat de cour d'école...C'est un peu bizarre de se dire que c'est eux qui vont pouvoir représenter la France, même s'ils ont des idées. Mais leurs manières de les défendre, ça ne me convient pas trop."