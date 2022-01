Avoir 20 ans en 2022 : Tony Quillardet veut mettre à mal les clichés sur la protection de l'enfance

Il n'a même pas encore vingt ans, et pourtant, les convictions de Tony Quillardet sont bien ancrées: il veut stopper les stigmatisations des enfants issus de la protection de l'enfance. Il faut dire que ces convictions sont liées à son histoire personnelle. "Petit, j'ai été placé en famille d'accueil et j'ai remarqué que les enfants confiés étaient mal vus, que le métier de famille d'accueil n'était pas assez valorisé", raconte-il.

Un engagement et de l'ambition

Pour remédier à cette situation, Tony Quillardet a d'abord créé une page Facebook, "Dé-stigmatiser les enfants placés" pour échanger avec les personnes qui ressentent la même chose que lui. Puis en 2020, à tout juste 17 ans, il passe à la vitesse supérieure et créé un podcast, "Parlons d'eux", dans lequel il donne la parole aux enfants de la protection de l'enfance. Assez rapidement, le simple podcast se transforme en association "pour pouvoir avoir des fonds et aller plus loin dans la mission", explique son fondateur. Il garde le même nom et la même ambition: "on essaye d'emmener la protection de l'enfance au plus près de tous". Il "recrute" aussi une équipe de quatre personnes pour l'aider à mener à bien ses projets. En effet, le jeune homme doit gérer de front ses études de droit et la gestion de l'association, alors toute aide est la bienvenue : "je suis le président, mais ce n'est qu'un titre. On prend toutes les décisions ensemble", explique-t-il.

Tony Quillardet veut mettre en avant les acteurs de la protection de l'enfance Copier

Il faut leur donner de l'espoir c'est super important. Ce ne sont pas des enfants à problèmes, ce sont des enfants avec des problèmes, donc si on les accompagne et qu'on leur donne une meilleure estime de soi, je pense que ça peut aller mieux. Tony Quillardet, créateur et président de Parlons d'eux.

En plus des podcasts, l'association relaie des films, des articles, des événements qui ont pour sujet la protection de l'enfance. L'idée est de sensibiliser un maximum de personnes à ces enjeux, tout en les démocratisant: "on ne reste pas sur des clichés, sur des images", explique Tony Quillardet. Bientôt, l'association voudrait mettre en place une newsletter pour pouvoir informer au mieux. Tony a aussi à cœur de mettre en lumière, les métiers de la protection de l'enfance : "j'ai cette envie de palier ce manque de professionnels, donc je vais les interviewer pour qu'ils me racontent leur métier."

Parler de la protection de l'enfance dans le cadre de l'élection présidentielle

Mais Tony Quillardet ne veut pas s'arrêter là. Il veut placer la protection de l'enfance au centre du débat politique: "il faut qu'on interpelle aussi les politiques sur les choses à améliorer dans la protection de l'enfance, il y en a un paquet!". Pour cela, il participe au projet "Ta voix compte". Tous les mois, avec onze autres jeunes de 18 à 23 ans, ils fait des propositions qui sont ensuite soumises au vote sur un site. Une quinzaine de ces recommandations seront ensuite proposées aux candidats à l'élection présidentielle. L'occasion pour le jeune homme de mettre en avant la protection de l'enfance: "Moi j'arrive avec la protection de l'enfance, qui n'est pas un sujet récurrent! Le collectif a vraiment été super parce que toutes mes propositions ont été acceptées."

Interpeler au plus haut niveau, c'est aussi ce que veut faire Tony dans son futur métier: _"_La vie a fait que j'ai envie de devenir juge des enfants. J'aimerais beaucoup apporter mon aide à ces enfants qui méritent beaucoup et qui veulent avancer, même si c'est pas facile pour certains". Une suite logique à son engagement au sein de Parler d'eux.