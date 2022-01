Avoir 20 ans en 2022 : une génération ambitieuse d'après le responsable des Jeunes socialistes de Côte-d'Or

A 24 ans, Arnaud Bordes est le responsable des Jeunes socialistes de Côte-d'Or. A l'occasion de notre journée spéciale "Avoir 20 ans en 2022", il nous parle de cette génération qui balance entre abstention lors des élections et mobilisation lors des marches pour le climat.

France Bleu Bourgogne : vous êtes combiens de jeunes socialistes en Côte-d'Or ?

Arnaud Bordes : on est à peu près une quinzaine, entre 15 et 20 adhérents. C'est une fédération moyenne mais c'est déjà pas mal pour mailler le territoire.

Et d'où vous vient cet engouement pour la politique ?

C'est venu vers l'âge de 16 ans. C'était une soif de justice sociale. J'ai vécu en Guyane française, où la société est très inégalitaire et ça m'a poussé à m'engager en politique parce que je pense qu'on peut changer la vie des gens par la politique. J'ai une maman plutôt de gauche et un père plutôt de droite. Du coup, les débats étaient assez mouvementés à la maison. Et puis, j'ai pris le chemin de maman puisque je suis aujourd'hui engagé à gauche.

Et vous avez l'impression qu'autour de vous les jeunes sont politisés ?

Je crois que cette génération a conscience des enjeux de notre ère et que finalement, oui, les jeunes sont politisés. Ils ne vont pas aller forcément directement dans les partis politiques parce que c'est un chemin intellectuel qui est long. Mais je vois que beaucoup de mes amis commencent par l'engagement associatif et prennent conscience qu'il faut régler les problèmes de manière globale.

Quand on parle de jeunesse et de politique, on pense souvent à l'abstention puisqu'on sait qu'elle est très forte chez les jeunes. Qu'est ce que vous dites vous aux jeunes de votre âge qui ne vont pas voter ?

Je voudrais d'abord dire aux jeunes que beaucoup d'entre eux sont mal inscrits, c'est à dire que quand on a 18 ans, on est inscrit dans sa ville de naissance. Mais les jeunes partent en général faire des études ailleurs ou déménagent dans une autre ville et ils ne s'inscrivent pas. Donc je les invite déjà à aller s'inscrire dans leur commune de résidence pour pouvoir voter parce que ce n'est pas facile de retourner systématiquement chez ses parents pour aller voter. Après je sens une sorte de désillusion. Au fil des années, les jeunes se sont pas sentis considérés, mais les choses commencent à changer. On voit bien avec les marches Youth for Climate que les jeunes ne vont pas laisser le combat aux autres et qu'ils ont conscience qu'aujourd'hui, c'est à nous de faire bouger les choses.

Vous avez le sentiment d'être une génération chanceuse ou malchanceuse par rapport aux générations précédentes et par rapport à ce que vous pouvez imaginer de ce que sera la vie des générations suivantes ?

Je suis de ceux qui pensent qu'après la pluie vient le beau temps et je pense que notre génération est porteuse d'espoir et qu'on va réussir à changer les choses. On doit le faire. C'est une nécessité.