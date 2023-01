Avoir 20 ans en 2023 : à Limoges, les étudiants sont inquiets

Ce mardi, nous donnons la parole aux jeunes de 20 ans pour en apprendre plus sur leurs inquiétudes et leurs espoirs. Climat, emploi ou encore argent. Des étudiants Limougeauds se confient.

A la machine à café, dans le hall de la Faculté de Droit et de Sciences Économiques, deux amies discutent. Mao a 20 ans, elle est étudiante et une inquiétude trotte dans sa tête : "Est-ce que le monde que l'on connait aujourd'hui sera toujours là ? Est-ce que les métiers pour lesquels on nous forment existeront toujours ? Ce qu'on fait là, c'est peut-être du vent."

En face d'elle, Laurine, étudiante, angoisse pour l'avenir de la planète : "J'ai peur que ce soit la fin du monde bientôt. On s'occupe de rien, d'aucun problème environnemental ! Un jour on ne pourra peut-être plus vivre sur Terre".

A la sortie d'un cours, Salomé, 21 ans, en profite pour prendre un peu l'air. L'environnement ce n'est pas la première inquiétude : "L'environnement c'est pas trop des questions que je me pose tout de suite. Dans mon quotidien c'est plus les aides aux étudiants et la crise. Tout est beaucoup plus cher".

Les jeunes sont aussi plein d'espoir

D'autres étudiants sont plus optimistes pour l'avenir. Herman, vient d'avoir 20 ans, il étudie le droit. Pour lui, les jeunes peuvent agir pour le climat en créant des mouvements civiques de ramassage de déchets. "Les actions collectives je trouve ça très bien et ça m'encourage à voir plus loin dans l'avenir" ajoute-t-il.

Ninon, bientôt 20 ans est déterminée. Rien ne l'angoisse, ni les études, ni son avenir. Pour elle, les jeunes sont trop souvent pointés du doigt : "Beaucoup de gens disent que les jeunes ne se bougent pas, on va leur montrer que si !"