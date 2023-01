Avoir 20 ans en 2023 - emploi, formation, mobilité : quel est le profil des jeunes berrichons ?

Nos 18-25 ans sont plus nombreux dans la vie active, mais moins formés et plus concernés par le chômage que la moyenne nationale. Voilà comment on pourrait résumer grossièrement les statistiques de l'Insee au sujet de cette tranche d'âge. À l'occasion de la journée spéciale "Avoir 20 ans en 2023" portée ce mardi par France Bleu, on se penche sur les différentes statistiques concernant nos jeunes dans l'Indre et le Cher, avec Samuel Balmand, responsable à l'Insee du service d'études régionales.

Les 18-25 ans représentent 7% de la population en Berry

"La part des 18-25 ans dans la population est un tout petit moins élevée dans le Berry, que dans l'ensemble de la région Centre-Val-de-Loire" résume Samuel Balmand. En 2019, l'Insee recense 35 800 jeunes dans nos départements de l'Indre et du Cher, soit 7% de la population générale qui s'établit à 520 000 habitants pour les deux départements. C'est un peu moins en proportion que pour le reste de la région (8%) et en France Métropolitaine (9%).

Sur ces 35 800 jeunes, 60% vit dans le Cher, 40% dans l'Indre. "C'est une population qui vit souvent dans les grandes intercommunalités [celles des Bourges et de Châteauroux]" précise Samuel Balmand.

Beaucoup d'actifs, moins de formation

Au regard des chiffres de l'Insee, plus de la moitié des berrichons de 18 à 25 ans sont actifs, en emploi, ce qui est plus élevé que la moyenne en Centre-Val-de-Loire.

Un peu plus de 20% des jeunes berrichons dans cette tranche d'âge sont en formation (élèves, étudiants, ou stagiaires), ce qui est moins que la moyenne régionale. Dans l'intercommunalité de Bourges, les jeunes en formation sont un peu plus nombreux (même si cela reste en dessous de la moyenne nationale)

Si l'on examine par ailleurs le niveau de diplôme, là aussi on est en dessous des moyennes régionales et nationales. Seuls 10% des jeunes berrichons disposent d'un diplôme de niveau bac + 3 ou plus, contre 13% des jeunes dans cette tranche d'âge au niveau régional, et 19% au niveau de la France métropolitaine.

Enfin 27% des jeunes entre 18 et 25 ans ne sont ni en emploi ni en formation (ce qui ne veut pas dire qu'ils se trouvent au chômage). Pour ce qui est du chômage, Samuel Balmand, responsable à l'Insee du service d'études régionales, s'appuie sur les chiffres de l'enquête emploi. Sur la moyenne de l'année 2021, on comptait en France 18,5% de chômage chez les 15-24 ans. Dans l'Indre, ce taux dans la même tranche d'âge approche les 20%, dans le Cher on dépasse les 20%.

"En gros, pour résumer, on a un jeune de 15 à 24 ans sur 5 qui est au chômage dans le Berry ; un chiffre un peu plus élevé qu'au niveau national mais du même ordre de grandeur" précise Samuel Balmand.

Des jeunes nombreux à quitter le Berry

Rien d'inhabituel : comme dans le reste des Français de cette tranche d'âge, les jeunes Berrichons sont nombreux à quitter leur département de naissance, notamment pour suivre des études supérieures. Mais ils sont un peu plus nombreux chez nous que la moyenne nationale. "Si on regarde la population qui est née dans le Cher, près de 50% des personnes qui âgées de 15 à 25 ans vivent désormais en dehors du département" détaille Samuel Balmand. Ce taux monte à 53% dans l'Indre (contre 43% au niveau national).