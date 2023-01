Avoir 20 ans en 2023 : " J'ai dû travailler très jeune. Ma voiture, c'est moi qui l'ai payée"

Assia a grandi au sein d'une famille nombreuse à Pau dans le quartier de l'Ousse des bois. Elle va avoir 20 ans dans quelques mois mais déjà la vie ne lui a pas fait de cadeau. Elle a perdu sa mère, il y a deux ans. Vivre dans ce quartier populaire l'a aidée à grandir explique-t-elle : "Les gens pensent qu'il n'y a que des racailles là-bas et qu'on ne sait rien faire d'autre. Moi, c'est un quartier qui m'a aidé à grandir. Il y a de la solidarité. C'est comme une famille ce quartier."

ⓘ Publicité

Assia a repris cette année des études en BTS de gestion et comptabilité mais elle doit travailler en parallèle. "J'ai du travailler très jeune," dit-elle. "J'ai dû me débrouiller parce que j'ai perdu ma maman. Je ne l'ai plus et je n'ai pas envie que quelqu'un éprouve de la pitié pour moi. J'ai envie de ne rien devoir à personne." Sans fanfaronnades, Assia se rend compte que c'est finalement une force pour elle de se dire : "Ma voiture, c'est moi qui l'ai payée."

loading

La volonté d'être indépendante, de se construire "une vie stable avec une famille", voilà les aspirations d'Assia à l'approche de ses 20 ans. Malgré un parcours peut-être moins facile que celui de certaines de ses amies, Assia espère pouvoir profiter encore un peu de son insouciance. "J'ai dû grandir plus vite que les gens de mon âge. Quand pour mes copines, leur seul problème, c'est de s'acheter le dernier haut par exemple et que moi je vois les impôts, la CAF, plein de choses comme ça, je me dis qu'on nous apprend pas tout ça. On ne nous prépare pas à tout ça. Entre 18 et 20 ans, c'est le moment où on découvre le plus la vie, où on s'amuse le plus. Je fais des concessions mais il y a toujours un moment pour s'amuser et faire la fête," assure-t-elle. "Dans même pas un an, j'aurai 20 ans. Je me dis qu'il faut que j'en profite parce qu'après tout va s'enchainer. Je vais devoir construire ma vie et je n'aurai pas le temps pour toutes ces choses peut-être."