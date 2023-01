Avoir 20 ans en 2023 : "Malgré cette société anxiogène, la vie est sympa !"

Alicia Petrolese, 20 ans, c'est le bel âge ou pas ?

Oh oui, c'est le bel âge. Parce que après, malheureusement, on prend des rides et on a plus de responsabilités.

Et vous en profitez notamment en vous engageant. Vous avez fait le choix, vous, par votre service civique, de lutter contre l'exclusion sociale. Ça consiste en quoi ?

Alors on fait beaucoup de choses. On est mobilisés sur beaucoup de missions parce que on a besoin de nous, notamment dans des centres de demandeurs d'asile, les Cada, des centres provisoires d'hébergement, ceux de la Croix-Rouge, mais aussi des banques alimentaires. On fait également au sein d'Unis Cité des ateliers pour des personnes qui sont en France depuis un ou deux ans, qui sont engagées elles aussi en service civique, dans d'autres programmes. Et on les aide justement à apprendre de nouvelles choses sur la France. Ce n'est pas forcément la langue, mais c'est aussi le savoir-vivre. Par exemple, ce qu'on peut aller voir, la gratuité des musées..

Et ça vous vient d'où cette envie de vous engager ?

Auparavant, je me suis déjà engagée au sein d'associations, mais aucune contre l'exclusion sociale. Mais c'est vrai que quand j'ai vu Unis Cité, j'ai vu de quoi ils parlaient, leur programme et j'ai tout de suite voulu me tourner vers eux, parce que j'ai vu que c'était quelque chose qui était très intéressant. On est au sein des personnes les plus démunies et je me dis que si je ne peux pas forcément aider pour la guerre ou autre, je peux au moins aider à mon échelle.

Et vous diriez que votre génération, celles et ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, c'est une génération engagée de manière générale ?

Oui, beaucoup. On voit beaucoup de personnes qui sont dehors, qui luttent, pour la marche pour le climat par exemple, et on est même beaucoup à lutter contre les inégalités.

Vous parliez de guerre à l'instant. Le réchauffement climatique, la guerre en Ukraine aussi, La crise sanitaire que vous avez traversée. C'est facile d'avoir 20 ans aujourd'hui en 2023 ?

C'est pas facile. Mais je me dis que 20 ans, c'est aussi le bel âge et qu'il faut en profiter. Malgré cette société anxiogène, bah la vie est sympa. Je pense que la génération de mes parents était plus insouciante vis-à-vis justement du climat ou encore des guerres. Pour ma part, mes parents viennent plutôt des années 80. Je vois plus ça comme comme des années d'insouciance pour eux.

Vous auriez aimé avoir 20 ans plus tôt ou vous êtes heureuse d'avoir 20 ans maintenant en 2023 ?

Je pense que j'aurais aimé expérimenter les deux parce que c'était une façon de vivre totalement différente à leur époque. Mais j'aime aussi la façon de vivre qu'on a aujourd'hui.