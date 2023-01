Avoir 20 ans en 2023 - Rencontre avec deux influenceurs stéphanois

Ils ont 20 ans à peine et sont déjà auto entrepreneurs. Deux jeunes influenceurs de Saint-Étienne ont accepté de nous dévoiler leur quotidien dans le cadre de la journée spéciale "Avoir 20 ans en 2023" sur France Bleu.

Lorsque l'on évoque la vingtaine, chacun se rappelle du petit boulot qu'il ou elle a eu pour boucler les fins de mois, que ce soit le babysitting, l'aide au devoir ou encore l'intérim.

Et bien désormais il y a un nouveau job étudiant : celui d'influenceur, aussi appelé créateur de contenu sur internet. Ils postent des photos, des vidéos, ils ont des abonnés et ils gagnent de l'argent. Soit des marques les payent pour faire la pub de leurs produits, soit c'est le nombre de vues sur leur vidéos qui engendre directement des revenus. Certains arrivent même à en vivre.

1.6 millions d'abonnés

Hamza, alias Rhyno sur les réseaux sociaux, nous accueille dans son studio qu'il partage avec une dizaine d'autres créateurs : "Là il y a un fond vert. C'est moi qui ai passé mes nuits, musique à fond, à repeindre tout ça. Ici on fait tout ce qui est photo, vidéo. Il y a aussi un studio musique derrière. Et puis en haut, il y a un studio YouTube qui est en train de se monter", décrit le jeune artiste.

Il a plus d'un million et demi d'abonnés sur Tiktok , il est aussi sur les plateformes Instagram et donc Youtube. Il publie quasiment tous les jours, "J'essaie de m'organiser au mieux, de me dire de telle heure à telle heure, je fais des vidéos ; de telle heure à telle heure j'écris,... C'est vraiment à toi de comprendre ce que tu dois faire et quand tu dois le faire. C'est aussi primordial de se mettre des objectifs", conseille Hamza.

Il a commencé à publier sur les réseaux sociaux il y a 7 ans, et compte bien continuer : "Je me suis professionnalisé. Avec le temps, j'ai compris comment ça fonctionnait, les codes à respecter,... Je vais continuer de façon de plus en plus sérieuse et professionnelle, mais aussi sur des projets de plus en plus concrets, de plus en plus gros. Les vidéos dans la chambre, ça va un moment", confie le jeune stéphanois.

Il est auto entrepreneur mais il travaille en équipe, il a une agence, deux manager et un ami comptable. Des aides essentielles face à des revenus qui ne sont pas toujours fixes "Je ne sais jamais combien une vidéo va me rapporter, quel impact elle va avoir. Il faut être le plus sérieux possible, avoir une bonne gestion financière. C'est un métier qui responsabilise beaucoup, ça fait grandir vite, et tant mieux", se réjouit Hamza.

Rhyno vit aujourd'hui de son activité sur les réseaux. L'année dernière il disait gagner aux alentour de 5 000 euros par mois, en moyenne. Mais les entrées d'argent sont instables alors certains préfèrent assurer leurs arrières.

"Je considère ça comme un deuxième travail"

Quentin , 150 000 abonnés sur Tiktok, fait un BTS commerce en alternance en parallèle de ses photos et vidéos sur les réseaux, "Je sais très bien que c'est un métier qui peut s'arrêter du jour au lendemain, être éphémère. Je pense qu'il faut quand même une base à côté. Je ne ferais sûrement pas que ça toute ma vie."

Quentin s'est lancé en 2020 après le premier confinement, "J'ai commencé comme ça, sur sur un coup de tête. Je ne voulais pas forcément être créateur de contenu, mais la vidéo a bien marché. Du coup, je me suis dit pourquoi pas continuer ? ", sourit le jeune entrepreneur.

Aujourd'hui cela fait 1 an et demi qu'il est auto entrepreneur "Je gère tout seul les contrats, les négociations avec les marques. En fait je voulais tout contrôler tout seul, même la paperasse du métier."

Alors forcément, les journées, sont bien chargées : "Je commence à 9 heures le travail à mon entreprise ; à midi j'ai une pause pour regarder mes mails et répondre aux demandes de partenariats des marques. Après 20 heures, j'essaye de faire mon contenu. Je considère vraiment ça comme un deuxième travail", détaille Quentin.

Et comme si ça ne suffisait pas, il vient de lancer sa chaine YouTube. Dernières publications en date, ses vacances sur l'Ile de la Réunion : plus de 4 heures de tournage et 3 heures de montage par vidéo.