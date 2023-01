Avoir un monument historique n'est "pas un avantage" pour les petites communes comme Nouans-les-Fontaines

Il y a cinq ans, Eric Moreau, était monté au créneau sur France Bleu Touraine contre l'Architecte des Bâtiments de France (ABF). Le maire de Nouans-les-Fontaines, petite commune du Lochois de 700 habitants, était très remonté contre les normes imposées pour la rénovation des maisons dans un rayon de 500 mètres autour d'un bâtiment classé monument historique. C'est qui est le cas de l'église du village. Résultat : près de 30 maisons étaient à vendre et plus personne ne voulait investir. "Si on continue comme ça, nos bourgs seront vides", disait l'élu.

Cinq ans plus tard, nous sommes retournés à Nouans-les-Fontaines pour savoir quelle est aujourd'hui la situation. Sur la trentaine de bien en vente, les deux tiers ont trouvé preneur. "ll y a pas mal de bâtiments qui se sont vendus alors que ça ne nous paraissait compliqué, se réjouit Eric Moreau. C'est dû à la crise du Covid-19 et au confinement. Beaucoup de gens se sont rendus compte qu'il était plus agréable de passer cette période à la campagne que dans un appartement de centre-ville. Toutes les communes rurales ont connu quand même un petit boom de l'immobilier en 2020 et 2021."

Le maire de Nouans-les-Fontaines reconnait aussi que l'ABF a assoupli quelque peu ses normes de rénovation. Ce qui a pu joué dans l'achat de certaines maisons. "Il y a cinq ans, il était quasiment impossible d'installer des panneaux solaires sur des toitures dans le bourg. Aujourd'hui, la position des Architectes des Bâtiments de France a quand même un petit peu évolué et je trouve que c'est une bonne chose. Nous, à la mairie, on en a mis par exemple sur le toit du gymnase, qui est pourtant situé dans le périmètre de l'église."

Le local de l'ancienne boulangerie est toujours à vendre. © Radio France - Adrien Bossard

"Quand on met 50.000 € pour acheter une maison, mais que derrière, on se prend entre 150 et 200.000 € de travaux, ça renchérit sérieusement le coût de la maison"

Mais selon l'élu, c'est loin d'être suffisant. ll prend l'exemple d'une vieille maison, en plein bourg. "C'est une maison très ancienne, vide depuis une quinzaine d'années. Il y a beaucoup de travaux à faire. Ça, c'est difficilement vendable." Pour cette maison, l'ABF ne veut rien d'autre que du bois sur les fenêtres. Et ça pose souci à Eric Moreau. "Je m'aperçois que les fenêtres en bois, quand elles ne sont pas bien entretenues, ça ne ressemble à rien. Et puis le bois, ça coûte de plus en plus cher, comme beaucoup d'autres matériaux. Il y a des moments où ça bloque certaines ventes de maisons. Dans certains cas, ça les freine. Quand on met 50.000 € pour acheter une maison, mais que derrière, on se prend entre 150 et 200.000 € de travaux, ça renchérit sérieusement le coût de la maison."

Le maire de Nouans-les-Fontaines en serait presque à regretter que son église soit classée monument historique. "Ce n'est pas un avantage, très clairement. Moi, ce que je regrette aussi, c'est que dans la vision des Architectes des Bâtiments de France, on applique à peu près les choses de la même façon qu'on soit au pied du château d'Amboise ou au pied de l'église de Nouans-les-Fontaines. Je pense qu'il devrait y avoir des degrés différents suivant l'endroit où on est. Quand on regarde ici, on a des maisons qui sont couvertes en tuiles, d'autres qui sont couvertes en ardoise. Il y en a qui sont avec un crépi beige. Il y en a d'autres avec un crépi ocre. Mais on n'a pas une unité architecturale comme on peut avoir dans certaines communes. Je parlais d'Amboise mais à Chinon, c'est pareil. Il y a une vraie unité architecturale quand vous êtes en bas de la forteresse. Et là, je comprends l'exigence qu'on reste dans cette unité architecturale. Mais ici, ça n'a pas de sens."

Une démographie en perte de vitesse

Or, dans une petite commune comme Nouans-les-Fontaines, l'enjeu est crucial. Bien différent, en tout cas, d'Amboise ou Chinon. Comment garantir la survie à long terme des écoles et des commerces, si des maisons restent inhabitées depuis 10 ou 15 ans ? Et le jour où certains quitteront la commune, pourront-ils vendre facilement ? Dans ce village qui compte beaucoup de résidences secondaires et de logements dédiés au AirBnB, Samantha s'inquiète. Elle est salariée dans la boulangerie depuis sept ans. "Il y a une baisse de clients, ça dure depuis longtemps, constate-t-elle*. C'est vrai que Nouans-les-Fontaines se perd à cause de ça. Et si ça trouve, la boulangerie peu fermer à tout moment. Dans une petite ville comme ça, c'est un peu triste."*

En 15 ans, Nouans-les-Fontaines a perdu pratiquement 90 habitants. Contacté, l'Architecte des Bâtiments de France ne nous a pas répondu dans le temps imparti.