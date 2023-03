Avord : de plus en plus de munitions transitent par la base aérienne 702

Une semaine d'intense activité pour la base de l'armée de l'air à Avord. Elle organise l'exercice Basex jusque vendredi, un exercice bi annuel pour tester sa capacité de réaction et son organisation. La guerre en Ukraine a également des effets directs sur son activité. Les expéditions d'armes depuis la base et son entrepôt de munitions ont été décuplées depuis un an.

ⓘ Publicité

"Cela se caractérise par une augmentation des flux écoulés, multipliés par quatre sur l'année écoulée", précise le colonel Richard Gros, commandant de la base aérienne 702. La base héberge une unité particulière qui est l'établissement principal des munitions de Savigny-en-Septaine. La logistique est acheminée vers le flanc est, en Pologne ou en Roumanie."

Les avions radars Awacs poursuivent aussi leurs rotations dans cette zone. "Nos Awacs contribuent aux mesures de réassurance, poursuit le colonel Gros. Un Awacs peut voler de l'ordre de dix heures et il peut également être ravitaillé en vol, il peut donc opérer un long moment en zone, tout en décollant d'Avord. Notre escadre de défense aérienne a été déployée en Roumanie. C'est une mission qui a vocation à perdurer."

Les militaires d'Avord sont formés à l'utilisation de drones © Radio France - Michel Benoit

Ces dernières années, l'État a investi 110 millions d'euros pour refaire les pistes d'Avord et pouvoir accueillir le nouvel avion de transport de l'armée de l'air, l'A330 MRTT. Et cela ne va pas s'arrêter là. Les projets ne manquent pas pour les prochaines années. Les quatre avions radars Awacs vont subir de nouveaux travaux de modernisation, après ceux entrepris il y quatre ans. "La tranche arrière, c'est-à-dire la partie système d'armes de détection a déjà été modernisée, détaille le colonel Gros. Il nous faut à présent moderniser la tranche avant, c'est-à-dire la partie conduite de l'aéronef. C'est nécessaire car l'Awacs a une durée de vie jusque 2035 environ."

Un nouveau bâtiment en construction

Un nouveau bâtiment va également sortir de terre. Il accueillera le simulateur de vol destiné aux équipages des Awacs. Il sera rapatrié de Grande-Bretagne puisque les Anglais vont abandonner cet avion. Parallèlement, la réflexion est engagée pour remplacer à partir de 2027 les Xingu, ces petits avions destinés à la formation des pilotes de transport, vieux de quarante ans.

Des travaux importants vont aussi être entrepris pour déplacer l'entrée principale de la base et la moderniser. "On a des contraintes très cinétiques, poursuit le colonel Gros. On doit être capables de continuer à opérer en dépit de lancement de véhicules béliers ou d'explosifs. Ce que nous permet déjà notre entrée base actuelle, mais avec un niveau de résilience qui mérite d'être renforcé. Le futur accès sera dégagé du centre ville d'Avord pour être transféré sur la partie est de la base, sur la commune de Farges en Septaine. Les flux seront mieux répartis autour de l'emprise et on aura une zone tampon qui permettra de maintenir dans les zones militaires les files d'attentes co-substancielles à tout filtrage."

La base d'Avord héberge les fameux Awacs, mais aussi une partie de l'arsenal nucléaire français © Radio France - Michel Benoit

Enfin, l'escadre de défense Sol Air sera renforcée ces prochaines années : les crotales NG, vétustes, seront remplacés. Cet escadron qui sera mobilisé pour la sécurité aérienne sur la Coupe du monde de rugby en septembre et les Jeux Olympiques l'année prochaine.