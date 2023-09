Avord : la base aérienne vous ouvre ses portes

La base d'Avord, qui entrepose l'arme nucléaire, est un site très sensible qui n'ouvre que très rarement ses portes au public (la dernière fois, c'était en 2016). C'est donc l'occasion de découvrir des matériels, des installations et surtout des métiers qu'on n'a pas l'habitude de cotoyer

ⓘ Publicité

La Patrouille de France tiendra la vedette, mais il n'y aura pas qu'elle - Armée de l'air

La base d'Avord est le premier employeur du Cher avec ses 2.600 personnels (civils et militaires). Elle recrute environ 250 personnes par an. Ces journées portes ouvertes sont donc l'occasion de découvrir cet univers insiste le commandant de la base, le colonel Richard Gros : " Le but, c'est de susciter des vocations. Les métiers de l'armée de l'air et de l'espace sont très nombreux, presque autant que dans le monde civil. Il n'y aura pas que des démonstrations aériennes. Il y aura aussi des exercices au sol des différents métiers et nos personnels seront à la disposition de chacun pour répondre aux questions. Le but , c'est qu'on puisse s'identifier à nos missions et nos métiers."

Les Red Arrows britanniques seront également présents à Avord - Red Arrows

Evidemment, ces journées portes ouvertes seront l'occasion de démonstrations de matériels : soixante-dix avions y participeront, explique le colonel Nicolas Dufour, commandant du groupement d'appui à l'activité de la base 702 d'Avord : " A ce jour, nous sommes à peu près à soixante-dix avions, en démonstration dynamique ou statique : AWACs, MRTT, C-135, A400M, etc... Et à travers eux, tous les ambassadeurs de l'armée de l'air seront présents. C'est la patrouille de France, ce sont les Rafales, les Requins-Mike, une patrouille tactique de la force stratégique. On organisera des plateaux dynamiques pour vous montrer les missions de l'armée de l'air et de l'epace. Chaque plateau durera entre une demi-heure et une heure où on associera différents avions et matériels."

L'A400-M volera pour les journées portes ouvertes de la base aérienne d'Avord - Armée de l'air

100 baptêmes de l'air seront à gagner. Le programme est alléchant mais attention, il faut s'inscrire pour accéder à la base aérienne, n'attendez pas la dernière minute. Le plus simple est de scanner le QR code sur cette page : La base aérienne 702 d’Avord vous ouvre ses portes à l’automne 2023 | Armée de l'air (defense.gouv.fr) :