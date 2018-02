Avord, France

Des crédits en hausse de 23 % d'ici 2023... On ne connait pas encore le détail des conséquences pour la base d'Avord et ses 2.400 personnels. Une chose est sûre, les pistes vont être refaites pour accueillir un nouvel appareil : le MRTT, un avion de transport nouvelle génération. Quatre exemplaires seront stationnés à Avord.

De l'avion radar Awacs, au Xignhu (avion de l'école de transport) en passant par les missiles de défense, la base a présenté ses principales facettes à la ministre (sauf l'arme nucléaire, stockée à Avord) © Radio France - Michel Benoit

C'est bien sûr au son de la Marseillaise que la ministre a été accueillie, avec un aperçu sur le tarmac des différentes facettes de la base : des Awacs à l'avion Xinghu pour la formation des pilotes de transport, en passant par une présentation des missiles et des matériels anti-drones.

Le matériel anti-drone de l'armée. © Radio France - Michel Benoit

La ministre a notamment annoncé la réfection des pistes pour accueillir à Avord 4 avions de transport de nouvelle génération, le MRTT : " L'avion multi-rôles de ravitaillement et de transport stratégique, explique le colonel Alborna, commandant de la base 702 d'Avord. Et nous allons rénover l'ensemble des capacités aéroportuaire pour accueillir ce nouveau matériel, c'est une très bonne nouvelle pour nous." Florence Parly qui a dénoncé les coupes budgétaires sur le petit matériel opérées les années précédentes : " Ces coupes injustes étaient la honte des décideurs politiques face aux armées et cette loi de programmation militaire est donc très claire : nous allons vous rendre des conditions de vie et d'exercice dignes."

Florence Parly, ministre des armées, durant son allocution devant les militaires de la base 702 d'Avord (Cher) © Radio France - Michel Benoit

On ne connait pas encore le détail des moyens supplémentaires pour Avord, mais cela bénéficiera aux personnels, confirme le député la République en Marche, Loïc Kervran : "Pour une fois, on a une loi de programmation militaire qui ne se concentre pas que sur les gros équipements, mais elle pense aux hommes et aux femmes qui font notre capacité de défense au quotidien. La aussi, des effets très concrêts sur la vie de famille, sur les conditions d'hébergement." Avec par exemple des mutations qui dorénavant seront notifiées 5 mois à l'avance aux familles pour qu'elles préparent leur déménagement dans de meilleures conditions.