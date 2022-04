Avord : un premier A330 MRTT se pose sur la base 702

L'A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) a notamment un rôle de ravitaillement en l'air. Avec ces 60 mètres d'envergure et ses 125 tonnes en pleine charge, l'A330 MRTT nécessite une infrastructure renforcée. Cela fait trois ans que la base d'Avord se prépare à pouvoir l'accueillir. 110 millions d'euros ont été investis pour cela : " C'est un moment historique pour la base " se réjouit le colonel Olivier Kaladjian, commandant de la base d'Avord : " Cela concrétise tous les efforts entrepris pour accroître ses capacités. On a intégralement déconstruit, puis reconstruit la piste de la base, tout en gardant la capacité opérationnelle de la base. Et on a construit cette belle zone qui permet d'accueillir ce MRTT. Que ce soit pour prendre l'alerte de la dissuasion ou simplement pour une mission : embarquer du personnel, du fret, du ravitaillement. On a incorporé dans le sol de ces places de parking, les équipements pour un avitaillement rapide des avions."

Une partie des personnels de la base d'Avord, devant le premier MRTT à se poser dans le Cher. © Radio France - Michel Benoit

L'armée de l'air possède pour l'instant six appareils A330 MRTT Phénix : " C'est un airbus 330 que l'on a transformé pour lui donner les capacités de ravitaillement, entre autres " détaille le général Jérôme Bellanger, commandant des forces aériennes stratégiques. " On passe dans une autre époque, comparable pour la chasse à la mise en service des Rafale. L'A330 MRTT donne un nouveau départ pour plusieurs dizaines d'années."

A l'intérieur de la cabine de l'A330 MRTT © Radio France - Michel Benoit

Cet avion de transport est polyvalent : il peut en même temps transporter du carburant pour ravitailler les autres avions, avec des passagers, des marchandises et même un centre de commandement. Le colonel Aurélien est le commandant d'escadron de ces avions à Istres : " Cet appareil peut embarquer jusqu'à 110 tonnes de carburant tout en conservant une capacité de transport de fret ou en passagers. Jusqu'à 88 passagers en l'occurrence. Sinon, on peut embarquer 272 passagers. Une configuration est également possible pour évacuer des blessés. On a d'ailleurs été mobilisés pour transférer des patients du Covid lorsque les hôpitaux de l'Est de la France étaient arrivés à saturation."

Le colonel Aurélien, commandant de l'escadron de ravitaillement d'Istres. © Radio France - Michel Benoit

Sur le plan opérationnel, l'A330 MRTT permet d'allonger le rayon d'action de nos forces aériennes confirme le général Bellanger : " Le plus bel exemple, c'est l'opération Heifara. Une mission inédite qui a permis de projeter à 17.000 km, vers la Polynésie, de trois rafales en moins de 48H00. Vous imaginez la projection de puissance que peut offrir un appareil comme celui-là." . Quinze A330 MRTT sont prévus pour l'armée française.