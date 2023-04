Avortement : aux États-Unis, un juge fédéral suspend la prescription d'une pilule abortive

Après la révocation, en juin 2022, par la Cour suprême des États-Unis, de l'arrêt qui garantissait le droit des Américaines à avorter , un juge fédéral a annoncé ce vendredi qu'il suspendait l'autorisation de mise sur le marché de la mifépristone (RU 486), une des deux pilules utilisées pour les avortements, ce qui empêche en pratique sa prescription. Cette décision marque un nouveau succès des conservateurs pour restreindre l'accès à l'avortement dans le pays.

L'arrêt de ce magistrat texan, Matthew Kacsmaryk, concerne l'ensemble des États-Unis, y compris les États qui protègent le droit à avorter. Cette décision affecte les quelque 500.000 femmes qui ont recours à la pilule abortive chaque année dans le pays.

Joe Biden va "combattre" cette décision

Le président américain a rapidement annoncé qu'il allait "combattre" cette décision. Joe Biden la qualifie de tentative "sans précédent de priver les femmes de libertés fondamentales". Le ministère de la Justice a déjà annoncé faire appel de l'arrêt expliquant que le gouvernement était "en profond désaccord avec la décision". Le juge fédéral avait précisé donner une semaine aux autorités fédérales pour éventuellement faire appel de sa décision.

Le ministre américain de la Justice, Merrick Garland, a indiqué dans un communiqué "qu'il fera appel (...) et demandera un sursis en attendant" en dénonçant une décision qui "contrevient au jugement des experts de la FDA (Agence américaine des médicaments, ndlr), rendu il y a plus de 20 ans, selon lequel la mifépristone est sûre et efficace".

Un juge connu pour ses vues ultraconservatrices

La décision de ce juge fédéral du Texas intervient après la plainte, déposée en novembre 2022, par une coalition de médecins et d'organisations hostiles à l'avortement contre l'Agence américaine du médicament (FDA). Matthew Kacsmaryk valide la plupart des arguments figurant dans cette plainte. Il reprend par exemple des études sur les risques imputés à la pilule abortive, bien qu'ils soient jugés négligeables par la majorité de la communauté scientifique.

Ce magistrat est connu pour ses vues ultraconservatrices, En 2015, Matthew Kacsmaryk, juriste au sein d'une organisation chrétienne opposée à l'avortement, regrettait que les foetus "passent après les désirs érotiques" des adultes.

Avant d'être nommé juge fédéral par l'ex-président républicain Donald Trump, en 2017, Matthew Kacsmaryk a été juriste au sein du First Liberty Institute, une organisation qui défend les vues de la droite religieuse devant les tribunaux. À ce poste, il a décrié la décision historique de la Cour suprême de légaliser le mariage homosexuel et s'est opposé à l'usage par les personnes transgenres des toilettes du sexe auquel ils s'identifient.

Une suspension "profondément préjudiciable"

La première organisation américaine de planning familial, dénonce la suspension de l'autorisation de la mifépristone, une décision "profondément préjudiciable". La présidente de Planned Parenthood, Alexis McGill Johnson, s'indigne : "La décision du juge texan bloquant l'approbation de la mifépristone par la FDA (l'Agence américaine des médicaments, ndlr) est scandaleuse et révèle l'instrumentalisation de notre système judiciaire pour restreindre davantage l'avortement à l'échelle de tout le pays [...] Nous devrions tous être furieux qu'un juge puisse unilatéralement rejeter les preuves médicales et annuler l'autorisation par la FDA d'un médicament utilisé de manière sûre et efficace depuis plus de 20 ans".

Le dossier devrait vite aboutir devant la Cour suprême

Le gouvernement fédéral faisant appel de cette décision de suspension de l'autorisation de mise sur le marché de la mifépristone aux États-Unis, cette dernière sera examinée en urgence par une Cour d'appel située à la Nouvelle-Orléans, elle aussi connue pour son conservatisme.

Le dossier devrait aboutir rapidement devant la Cour suprême des Etats-Unis. Cette dernière, profondément remaniée par Donald Trump, avait accordé en juin 2022 une victoire historique aux opposants à l'avortement en supprimant le droit constitutionnel à interrompre sa grossesse, ce qui a rendu sa liberté à chaque État de légiférer en la matière. Depuis, une quinzaine ont interdit les IVG sur leur sol.