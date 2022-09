Avortement : le Planning familial de la Somme lance un appel à témoignages

Le Planning familial lance un appel à témoignages et recherche des femmes ayant eu recours à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, dans la Somme. L'objectif, réaliser un état des lieux de l'accès à l'avortement dans le département : quels sont les interlocuteurs ? Est-il facile d'avoir des informations ou un rendez-vous par exemple ?

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour ce faire, l'association a mis en place un questionnaire en ligne, anonyme, pour collecter les différentes expériences. Pour l'instant, le nombre de réponses reste relativement faible. "Il y a parfois fois une question de honte sur la question de l'IVG, donc les gens ne vont pas témoigner tout de suite, c'est pour ça qu'on a décidé de laisser cet appel à témoignages longtemps", explique Lucie Houlbrèque, bénévole au Planning familial.

Des expériences contrastées

"Ce qui en ressort pour l'instant, c'est qu'on a des bonnes expériences, donc cela, c'est très chouette, mais on a des expériences qui sont plus négatives, et c'est là qu'on va travailler pour savoir ce qui s'est mal passé. Est-ce que c'est l'accueil au départ ? Quand on a téléphoné la première fois pour demander à avorter, est-ce qu'on nous a dit que ce n'était pas possible avant trois mois ? C'est un frein véritable. Est-ce que on vous a dit que vous n'aviez pas bien fait attention à votre contraception ? Est-ce qu'on explique bien ce qu'on va faire ?"

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'objectif, c'est donc d'identifier les différents freins à l'accès à l'IVG dans le département, qu'ils soient géographiques, avec un éloignement par rapport aux centres, notamment en zones rurales, mais aussi moraux ou économiques, afin de "répondre au mieux aux questions qu'on nous pose quand on souhaite apporter", poursuit Lucie Houlbrèque. Les résultats seront ensuite sans doute compilés, avec des outils en ligne, comme des annuaires de personnes à contacter, avec qui l'association travaille régulièrement. La piste d'une cartographie des lieux où l'avortement est possible est aussi à l'étude.