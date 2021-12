Axel Allétru, pilote nordiste paraplégique : "Sur un rallye comme le Dakar, on peut passer des messages"

C'est le top départ de la légendaire course rallye du Dakar, ce samedi 1er janvier en Arabie Saoudite, avec une arrivée le 14 janvier. Pour la deuxième fois, le seclinois Axel Allétru concourra dans la catégorie des SSV, ou Side by Side Vehicle, ces petits 4x4 légers. Le double champion du monde junior de motocross est devenu paraplégique après une chute pendant une compétition en 2010.

Une prouesse il y a deux ans

Cette année, il espère réitérer son exploit du Dakar de 2020. Il avait marqué la course, en arrivant premier Français de sa catégorie, 7e au classement général, alors qu'il n'y pas de catégorie handisport au Dakar. "Je n'avais jamais roulé en rallye, et je suis devenu la première personne handicapée au monde à gagner une catégorie sur le Dakar, devant les personnes valides", se félicite le Seclinois. En 2021, les fonds ont manqué pour organiser un retour à la compétition. Cette année, c'est reparti, grâce à de nouveaux partenaires : "J'ai hâte d'y être. Je me suis inscrit dans la catégorie supérieure, on va voir ce que ça donne dans quelques jours !"

Je suis devenu la première personne handicapée au monde à gagner une catégorie sur le Dakar, devant les personnes valides ! Axel Allétru

À quelques jours du départ, il ne cache pas sa joie : "C'est quelque chose de trouver les budgets, monter une équipe... Déjà, être au départ, c'est une grande fierté." Contrôler sa trajectoire, doser ses freinage, gérer le danger.... Dans le Dakar, le pilote nordiste retrouve la poussière et les sensations de son ancien sport, le motocross, qu'il a dû arrêter après son accident. Et cette année encore, Axel Alletru fera la course contre des personnes valides : "C'est ce que j'aime, on est tous mélangés et on peut performer malgré le handicap, explique-t-il. Ça me permet de retrouver ma vie d'avant, quand j'étais pilote de motocross professionnel, c'est top."

Un challenge sportif, dans une voiture adaptée à son handicap. Mais le Dakar, c'est aussi une plateforme pour celui qui est également conférencier et coach motivation en entreprise : "Le but, c'est de délivrer des messages forts à ma communauté, et montrer que derrière l'impossible se cache toujours un possible. Sur un rallye comme le Dakar, des messages peuvent être passés, et si je peux inspirer d'autres personnes, c'est mission accomplie." Et quel que soit le résultat cette année, Axel Allétru a déjà les yeux rivés sur 2024, avec un nouveau défi : remporter la course avec une voiture à hydrogène.

