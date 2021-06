Obsèques ce jeudi du viticulteur haut-savoyard Dominique Belluard, mort à l'âge de 55 ans

Le viticulteur, dont le domaine est l'un des plus réputés de Haute-Savoie, s'est donné la mort. Ses obsèques auront lieu ce jeudi 24 juin, à 14h30, à l'église Saint-Pierre d'Ayse.

Il était réputé dans le monde entier pour son art de la vigne. Le viticulteur d'Ayse Dominique Belluard, qui s'est donné la mort la semaine dernière à l'âge de 55 ans, sera inhumé cet après-midi dans son village de Haute-Savoie dont il a fait la renommée.

Sur son domaine d'une vingtaine d'hectares, Dominique Belluard travaillait un cépage unique, le Gringet et produisait ses vins en biodynamie depuis les années 2000. Ses cuvées de prestige de grands vins blancs "Le Feu" et "Les Alpes" sont à la carte des grandes tables. "C'était un artiste, qui a su défendre un cépage qui a failli être oublié, et montrer que le Gringet faisait partie des grands vins", estime Pierre Carrier, l'ancien chef 2 étoiles de la maison Carrier au hameau Albert 1er, hôtel de luxe à Chamonix.

D'autres chefs de Haute-Savoie lui rendent aujourd'hui hommage. Emmanuel Renault, le chef 3 étoiles du "Flocon de sel" à Megève, parle d'un homme "en perpétuelle remise en question, au caractère unique, franc, bien trempé, mais aussi très festif". Jean Sulpice, chef 2 étoiles de l'Auberge du Père Bise à Talloires, salue quant à lui un viticulteur "qui se donnait beaucoup de peine, dans un territoire pas facile à cultiver, où l'on ne fait pas beaucoup de vin."

Des œnologues et sommeliers réputés, ses collègues viticulteurs et plusieurs chefs étoilés de Haute-Savoie seront présents à ses funérailles, jeudi 24 juin à 14h30, à l'église Saint-Pierre d'Ayse.