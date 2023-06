Aytré : aucune plainte enregistrée malgré une rumeur d'empoisonnement de chiens lancée sur les réseaux sociaux

Trois à cinq chiens ont-ils été empoisonnés ces derniers jours à Aytré, sur la plage principale, voire jusqu'au parc Jean Macé ? L'information a vite été diffusée sur les réseaux sociaux. En réalité, selon les informations de France Bleu La Rochelle ce jeudi, aucune plainte n'a été déposée au commissariat de police, l'enquête de terrain n'a pas pour l'instant permis de rentrer en contact direct avec un des propriétaires de chiens concernés, et la police municipale d'Aytré a mené également son enquête.

"Une fausse information ?"

Nous avons interrogé Tony Loisel, le maire d'Aytré : "J'ai demandé à notre police municipale de chercher à savoir la véracité des faits ou non. Rien d'avéré, on a en plus contacté les cliniques vétérinaires du secteur. On en est à un stade où l'on pense que c'est peut-être une fausse information diffusée par certaines personnes un peu énervées de voir des chiens à certains endroits. Cela est peut-être parti de là, on continue d'investiguer".

Du côté des propriétaire de chiens, l'information crée de l'inquiétude. Pour Pierre, un habitant d'Aytré, maître d'un petit teckel, "On m'a dit qu'il y aurait de petites boulettes de viande avec un produit toxique à l'intérieur. C'est lâche de s'attaquer à des bêtes de cette façon-là." Les témoignages de personnes mises en garde par des proches se multiplient. Pour Célie, qui promène son Husky dans le centre d'Aytré, "Je fais partie d'un groupe sur les réseaux sociaux, et j'ai lu cette alerte également. Faites attention, cinq chiens sont morts. Je me suis inquiétée en début de semaine, mon chien a eu une diarrhée, j'ai tout de suite pensé à ça. En tout cas, c'est la première fois que j'entends ça ici."

"Snow", un chien promené par Célie à Aytré ce jeudi matin © Radio France - Gérald Paris

Des jours assez anxiogènes pour certains qui s'inquiètent pour leur animal, sauf peut-être ce couple en provenance de Franche-Comté, Samuel et sa femme. Avec leur Labrador, ils sont sur la plage concernée justement. "Ah bon ? je ne savais pas. Vous savez, je ne suis pas d'ici, en vacances dans votre région, et sur cette plage justement parce qu'elle est autorisée aux chiens. Mais, on va faire attention du coup".