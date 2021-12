VIDEO - "Mystère", le film : visite chez le personnage principal, le loup

"Le film s'appelle quand même "Mystère" et Mystère c'est juste le loup, donc autant dire qu'il a le rôle principal", la mission de Muriel Bec pour la réalisation du film de Denis Imbert sorti au cinéma mercredi 15 décembre était de taille. Celle qui élève des animaux pour le cinéma dans le Loiret a dû "faire apprivoiser l'homme par les loups et non l'inverse". Cet animal, exterminé par l'homme pendant longtemps garde de fortes traces de peur envers celui-ci.

harmonie entre le loup et l'homme

C'est avec une meute de sept loups, pris en charge dès la naissance que Muriel Bec et son équipe ont : "prouvé que les deux espèces peuvent vivre en paix" assure Muriel.

A Sury-aux-Bois entre Orléans et Montargis, elle élève 200 animaux qui ont tous été acteurs dans des films ou publicités.

"Mystère" raconte la rencontre entre Victoria, interprétée par Shanna Keil et Mystère, un louveteau qu'elle prend d'abord pour un chiot. Une relation qui va permettre à la petite fille de retrouver sa voix et la joie de vivre après avoir perdu sa maman.

trois loups pour le rôle d'un seul

Pour interpréter le rôle central de Mystère, trois loups se sont en réalité relayés : "j'ai pris en compte leurs caractères, je ne vais jamais contre la nature des animaux" explique Muriel. L'un était plus doux et a joué par exemple les scènes de câlins avec Victoria. Un autre était plus adapté aux actions vives, et un troisième à jouer avec Vincent Elbaz, qui joue le père de Victoria.

Le tournage s'est adapté à la croissance des loups, qui devaient avoir précisément deux, puis quatre mois, puis l'âge presque adulte, pour pouvoir montrer différentes facettes de leur espèce. Et les jeunes stars se sont vite pris au jeu : "quand on disait "moteur" sur le tournage, ils anticipaient le terme "action" " raconte Muriel, et commençaient à jouer leur rôle avant que la caméra ne soit allumée "on a donc dû changer et dire "pastèque" ou d'autres mots pour essayer de les tromper".

Forte de cette expérience de vie paisible entre humains et loups, Muriel Bec et son équipe proposent désormais au public de s'essayer à quelques moments avec les loups, dans leur établissement "Rendez-vous en terre animale", basé à Sury-aux-Bois.