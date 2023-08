Azereix : le refuge de la SPA débordé, une liste d'attente pour abandonner son animal

Le refuge de la SPA dans les Hautes-Pyrénées à Azereix a mis en place une liste d'attente pour ceux qui souhaitent abandonner leur animal comme l'annonçaient nos confrères de Sud Radio en ce début du mois d'août. Comme chaque été, le refuge d'Azereix est débordé mais quand les abandons sont trop nombreux, le site ne peut pas prendre des animaux, faute de place. D'autant plus que la priorité reste d'assurer le bien-être des animaux recueillis qui ne peuvent pas être entassés.

ⓘ Publicité

Attendre qu'une place se libère

loading

Dans ce refuge de la SPA à Azereix, il a déjà été observé que des maîtres arrivent avec un chien en laisse en disant qu'ils ne peuvent pas le garder. Impossible quand il n'y a pas assez de place vu le nombre d'abandons. Ces maîtres se sont donc inscrits sur une liste d'attente pour abandonner leur chien. Il faut parfois attendre plusieurs semaines.

Le principe est assez simple : il faut attendre que des chiens soient adoptés pour que des places se libèrent et le refuge recontacte alors les gens inscrits sur la liste d'attente pour les abandons. Natacha Mainguy, chargée de la communication au refuge d'Azereix confie que "certains maîtres se rétractent ou se tournent vers d'autres refuges." Les familles d'accueil sont d'une très grande aide dans ces circonstances.

Les chiens plus concernés que les chats

Les chiens sont les animaux les plus abandonnés constate Natacha Mainguy du refuge d'Azereix. En charge de la communication du site, elle explique que s'occuper d'un chien demande plus d'investissement que de s'occuper d'un chat. Natacha Mainguy rappelle que le contexte de l'inflation n'a rien arrangé à l'activité déjà dense de la SPA, l'augmentation du prix des croquettes a eu des conséquences sur les abandons.

Les gens se lassent de leurs animaux

Les problématiques liées à notre société de consommation se ressentent dans les refuges selon Natacha Mainguy. D'après cette membre de la SPA d'Azereix, les gens se lassent de leurs animaux domestiques. Dans certaines situations, les maîtres prennent des animaux qui ne sont pas adaptés à leur mode de vie, comme avoir un husky dans un appartement par exemple.

C'est pour toutes ces raisons que les animaux ne sont plus abandonnés essentiellement l'été mais de manière plus régulière et lissée toute l'année. Sur le site internet du refuge de la SPA d'Azereix , on peut lire qu'environ 800 animaux sont accueillis chaque année, dont les trois quarts sont des animaux errants. Le chenil peut accueillir 110 chiens et 50 chats.