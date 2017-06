AZERTY amélioré ou BÉPO : bientôt de nouveaux claviers pour nos ordinateurs

L'Association française de normalisation (Afnor) ouvre ce jeudi une concertation publique pour créer les claviers de demain. Plus pratiques et plus adaptés à la langue française, la révolution des claviers est en route.

L'Association française de normalisation (Afnor) a planché plus d'un an sur son projet d'amélioration des claviers. Elle ouvre ce jeudi une consultation publique pour que chacun commente les deux formules qu'elle propose et les améliore avant commercialisation.

L'Afnor a consulté des experts, des linguistes, des fabricants d'ordinateurs, et même des spécialistes des articulations pour finalement proposer deux modèles de claviers, une version amélioré de l'Azerty et un petit nouveau, le BÉPO.

C'est le ministère de la Culture qui a demandé à l'association de plancher sur ces simplifications, pour fluidifier l'écriture sur ordinateur. Aujourd'hui, pour écrire correctement BÉPO, avec les accents sur le E il faut user d'astuces et de patience : maintenir la touche ALT enfoncée et taper le code 144... Pas très simple.

Le clavier BÉPO, proposé par l'Afnor - Afnor

L'Afnor propose donc deux nouveaux modèles : un AZERTY amélioré avec l'apparition de caractères supplémentaires comme le "œ", le Ç ou l'É. Sur le clavier BÉPO les changements sont radicaux : toutes les lettres ont bougé, la virgule se retrouve en plein milieu du clavier au milieu des lettres N, T, ou A. Ce sont les touches qu'on utilise le plus souvent. Le but de ce clavier est donc d'éviter le grand écart d'une touche à l'autre pour moins se fatiguer.

Si l'Afnor enregistre plus de 600 commentaires, quelques heures seulement après le lancement de la consultation, sur les réseaux sociaux aussi les internautes réagissent #clavierfrançais :

Pourquoi changer le #Clavierfrancais ? OK pour des adaptations mineures à la modernité mais pas un chamboulement. Trop long pour s'adapter. — Patrick L Castéra (@Paddy_le_Rouge) June 8, 2017

Des Ç, des É, des À, des vrais guillemets « », BÉPOÈ ou autre je m'en fiche mais le clavier AZERTY doit être reformé pour écrire le français — CyborgWeasel (@CyborgWeasel) June 8, 2017

Le clavier AZERTY est mal disposé, inadapté au français. Le clavier BÉPO est vraiment pensé intelligemment. #clavierfrancais — Gauthier Auclair (@GauthierAuclair) June 8, 2017

Que les amoureux d'AZERTY se rassurent, il ne va pas disparaître pour autant. Les internautes ont jusqu'au 9 juillet pour proposer des améliorations aux deux formules. Ensuite, l'Afnor estime que les nouveaux claviers pourraient être commercialisés d'ici fin 2017.