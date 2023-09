AZF à Toulouse : procureure de permanence le 21 septembre 2001, elle s'exprime pour la première fois

C'est une retraitée active désormais. Claudie Viaud est bénévole dans une association. C'est comme cela, au hasard d'un reportage que nous l'avons rencontrée. Dans sa vie professionnelle, Claudie Viaud a été magistrate, substitute du procureur de la République à Toulouse. Le 21 septembre 2001, quand l'usine AZF de la route d'Espagne explose , c'est elle, au palais de justice, qui est de permanence. Vingt-deux ans après, elle a accepté de se livrer sur cette expérience, pour la toute première fois.

ⓘ Publicité

À écouter Mon AZF - Histoires de Toulousains

France Bleu Occitanie : 22 ans après, y a t-il une image, un moment, que vous retenez particulièrement de ce 21 septembre 2001?

Claudie Viaud : J'ai un souvenir très précis, comme beaucoup de Toulousains. Je crois que tout le monde est capable de vous dire où il était. Mon souvenir le plus fort, c'est deux jours après, puisque je suis en permanence, c'est un hasard, ça tombe sur moi. Le surlendemain, je suis sur les lieux, avec les experts et les enquêteurs. Et j'ai ce sentiment d'être au milieu d'un chaos complet, ce n'est que des cailloux et des pierres. Je n'ai pas connu la guerre et je me dis que la guerre, c'est ça. J'ai l'image de Beyrouth aussi, un sentiment de solitude et de désolation. Avec un détail un peu dérisoire, au milieu de tout ça, cet amas de pierres, de ferrailles, seul un porte-manteau sur pied est resté debout. Comme ça, il n'a pas bougé.

Comment avez-vous fait à cette époque pour remplir votre mission, pour travailler malgré tout ?

On arrive à travailler parce qu'on est des professionnels. C'est vrai qu'on a été, nous la justice, très critiqué dans ce dossier dès le début. Il faut savoir que la police judiciaire s'est mise en marche aussitôt. Ils ont su lancer une enquête sur une zone très vaste avec beaucoup de victimes un peu partout. D'emblée, les choses se mettent bien en place et ça a été comme ça tout au long du dossier.

L'explosion intervient 10 jours après l'attentat du World Trade Center, à New York. Beaucoup pensent alors à un attentat à Toulouse, l'enquête s'oriente assez vite vers la piste de l'accident ?

Non, dans n'importe quelle enquête, on se méfie des évidences de toute façon et on explore toutes les pistes. Et c'est au fur et à mesure qu'on avance que la piste accidentelle s'est imposée. Au départ, on n'écarte pas la piste de l'attentat. On va progresser de manière méthodique, comme des professionnels.

Les critiques vous ont-elles touchée ?

Elles ont parasité le dossier. On s'est attaché à démontrer, pour une partie de l'enquête, que certaines rumeurs n'étaient pas possibles : l'engin venu du ciel, le scud tiré depuis le Mirail, etc. Les attaques ont surtout fait du mal aux salariés d'AZF. Ce n'était pas une usine mal tenue, c'était un site qui marchait bien qui avait un vrai savoir-faire et des compétences, où les règles de sécurité étaient appliquées, et une culture d'entreprise véritable.

Il y a eu trois procès 2009, 2012, et 2017. La cour d'appel qui a reconnu la culpabilité de Grande Paroisse, de l'ancien directeur de l'usine. La justice a t-elle bien fait son travail?

Pour moi, oui, avec difficulté. Tout le long de ces six ans d'instruction, cela n'a été que des attaques. On a été moqué. Cela faisait mal pour les experts. Ce n'est pas parce que certains experts ont l'accent toulousain, qu'ils sont moins compétents que d'autres. En fait, c'était des mesures de diversion. Et pendant ce temps on ne parle pas du vrai sujet. Nous avons des éléments objectifs qui nous font dire que c'est un accident industriel.

Donc vous n'êtes pas d'accord avec l'avocat de Grande Paroisse Daniel Soulez Larivière qui, jusqu'à sa mort il y a un an, parlait d'un fiasco judiciaire ?

Non, ce n'est pas un fiasco judiciaire. C'est vrai que ce fut un peu long, c'est un peu leur faute à eux quand même, parce qu'ils ne vous ont pas facilité la tâche. Il faut savoir que nous, quand on arrive dans cette usine, on a tout à étudier. Les responsables de Grande Paroisse, pas au niveau local mais au niveau national, arrivent et de suite, ils vont voir la personne qui pourrait être à l'origine d'une maladresse présumée. Nous, on va mettre trois ou quatre mois à découvrir qu'effectivement. Il y a eu un mélange de produits chimiques dans le sas. L'industriel ne nous a rien dit au départ.