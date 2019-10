L'écrivain Azouz Begag au service des élèves amiénois pour raconter l'histoire de leurs familles

Amiens, France

Un parrain pour raconter l'histoire de sa famille. Ancien ministre délégué à la Promotion de l'égalité des chances de 2005 à 2007, écrivain, Azouz Begag est aujourd'hui à Amiens pour accompagner le projet "mes identités - ma France", porté par la mairie.

Le but de cette opération : demander à des collégiens et des lycéens du secteur ouest de la ville de décrire leurs origines à travers des récits, notamment sous la forme de bandes dessinées. Des jeunes de 13 à 18 ans, qui devront interviewer leurs parents et leurs grands parents sur leur origine, leurs parcours et leurs histoires, archives à l'appui.

"L'histoire de l'identité, une histoire dynamique"

Pour les aider, Azouz Begag rencontre donc ces jeunes élèves amiénois ce matin à l'espace Dewailly. Auteur du roman le Gône du Chaaba, un livre qui raconte son enfance dans la banlieue lyonnaise, Azouz Begag va donc apprendre aux éléves comment créer un récit autour de l'histoire des identités. Selon lui, c'est "en racontant leurs histoires familiales", que ces jeunes amiénois vont tisser "le lien de leurs propres histoires". Une façon de montrer que les origines sont diverses et en constate évolution.

Ancien ministre délégué sous le dernier mandat de Jacques Chirac (de 2005 à 2007), Azouz Begag a pris du recul avec le monde politique. Sur le thème de l'immigration, abordé hier par le premier Ministre Edouard Philippe, l'écrivain est plutôt perplexe. "On dit toujours la même chose" regrette Azouz Begag, redevenu selon lui "un homme libre".

Parrain de l'opération "mes identités ma France", il reviendra en tout cas en mai 2020 à Amiens. Avec pour ambition de valoriser les productions crées par les collégiens et lycéens du secteur Ouest. Et aussi de rendre compte de ce projet à l'Elysée auprès d'Emmanuel Macron.

Les collèges et les lycées amiénois concernés par le projet :

-Collèges Rosa Park et Edouard Lucas

-Lycées Michelis, Delambre, La Hotoie

L'interview d'Azouz Begag est à réécouter ici.