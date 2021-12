Baby-sitting, jardinage, aide aux devoirs : pourquoi il faut le déclarer quand on emploie quelqu'un chez soi

Vous avez déjà employé une nounou, une femme de ménage, un jardinier pour effectuer des tâches du quotidien chez vous ? Et si oui, l'avez vous déclaré ? Une étude, réalisée par Ipsos en novembre pour la Fepem (Fédération des particuliers employeurs de France) montre qu'un tiers des personnes qui ont eu recours des intervenants à leur domicile n'ont pas déclaré toutes les heures travaillées, voire aucune.

Pour lutter contre le travail dissimulé, encore largement pratiqué dans ce secteur d'activité, les autorités se mobilisent et lancent une campagne de sensibilisation dans la région Centre-Val-de-Loire, à destination des employeurs et des personnes employées. L'opération est menée par la Fepem, les Directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités, des Directions départementales des Finances publiques, ainsi que l'URSSAF.

Assurer une protection des droits sociaux au salarié

Parmi les raisons qui poussent certains employeurs à ne pas déclarer ce travail à leur domicile : la peur ou le manque d'envie de faire les démarches administratives, ainsi que le sentiment que cela coûte moins cher. Des idées reçues auxquelles les autorités veulent tordre le cou. "Imaginez qu'une personne vienne chez vous pour garder votre enfant et qu'il y a un accident, qu'est-ce qu'on fait ?, s'interroge Magalie Monneret, responsable de la Fepem pour la région Centre. Même si on s'entend bien depuis dix ans, le jour où il y a un vrai pépin, l'entente n'existe plus".

En cas de pépin, il vaut mieux avoir déclaré le travail de l'employé à son domicile Copier

Déclarer ce travail, même s'il ne s'agit que de quelques heures ponctuelles, permet au salarié d'accéder à des droits fondamentaux de protection sociale : assurance maladie, prévoyance, retraite, droits régis pas les différentes conventions collectives, droits à la formation.

Et du côté de l'employeur, il y a également des points positifs : couverture en cas d'accident ou d'arrêt maladie du salarié, assurance d'un professionnel qualifié, contribution à la réduction du chômage et aides fiscales et sociales. Les autorités rappellent que la non déclaration expose le particulier employeur à des sanctions financières, pénales et civiles.

Déclarer les heures de son salarié, ça revient moins cher à l'employé

Et oui, il y a bien un avantage financier à déclarer les salariés que l'on emploie. Contrairement aux idées reçues, ça coûte moins cher de déclarer que de payer au noir, grâce aux crédits d'impôts et à certains allègements. Attention, on sort la calculette ! "Prenons un exemple : on paye son salarié 10€ net de l'heure, explique Magalie Monneret. Il y a environ 8,24€ de charges sociales. Ce qui fait 18,24€, auxquels on enlève 2€ d'allègement par heure déclarée. Cela fait 16,24€, que l'on divise par deux, puisqu'il y a 50% de crédits d'impôts. Ça vous fait 8,24€ de l'heure, en sachant que le salarié, lui, garde 10€ dans sa poche".

Afin de pouvoir déclarer le travail de son salarié, il faut activer le service Cesu+, via l'URSSAF. Pour ceux qui souffrent de phobie administrative, vous trouverez davantage d'informations sur le site www.particulieremploi.fr. Vous pouvez également poser vos questions en appelant le 09.72.72.72.76.

Ce secteur d'activité concerne plus de 28.000 particuliers employeurs en Berry (12.914 dans l'Indre et 15.795 dans le Cher) et plus de 11.000 salariés (5.283 dans l'Indre et 6.613 dans le Cher).