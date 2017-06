Baccalauréat : à 15 ans, Orient est le plus jeune candidat de l'Académie de Bordeaux

Orient Dorey fait partie des quelque 700 000 candidats en France qui se préparent à passer le Baccalauréat, qui débute ce jeudi par l'épreuve de philosophie. Sauf qu'à 15 ans, il est le plus jeune de l'Académie de Bordeaux.Le jeune homme, qui vise la mention, veut devenir astrophysicien.

Orient Dorey est le plus jeune candidat de Gironde à passer le Bac cette année. Il a 15 ans, et a sauté trois classes. "'J'ai sauté la petite section, la grande section et le CE2", explique-t-il. Le jeune homme, détecté comme enfant précoce, a appris à lire à trois ans, et la lecture est devenue une de ses passions.

"Ça m'a étonné de savoir que j'étais le plus jeune candidat de Gironde" — Orient

Actuellement scolarisé au lycée de La Sauque à La Brède, au sud de Bordeaux, Orient est en terminale S. Il est en spécialité maths, sa matière forte. "J'appréhende un peu les épreuves de philo et histoire-géo. Mais en maths il ne devrait pas y avoir de problème, en physique chimie et SVT aussi !". Et avec 16 de moyenne générale au troisième trimestre et 18 en maths, le jeune homme à l'air bien parti pour décrocher la mention, "très bien de préférence".

Objectif : devenir astrophysicien

Après le Bac, Orient a pour ambition de faire une licence de physique-chimie pour finir sur un doctorat d'astrophysique. Mais comme bon nombre de lycéens, ce qui lui tarde le plus ce sont aussi les vacances ! "C'est difficile de ne pas y penser, ce sera un grand soulagement !" avoue-t-il.