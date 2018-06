Villenave-d'Ornon, France

Bernard Maître, 71 ans, est le candidat au Bac le plus âgé de l'Académie de Bordeaux. Ce Girondin habite Villenave-d'Ornon et passe les épreuves anticipées du Bac STI2D (sciences et technologies de l'industrie et du développement durable).

"Pour retenir, je lis ou je recopie en partie un livre", explique le septuagénaire qui passe l'écrit de Français lundi 18. Dessinateur industriel à la retraite, il tente le Bac pour la deuxième fois en candidat libre. "J'avais eu 6/20 à l'époque en Français, et ce 6 je l'ai mal digéré ! Donc c'est aussi un peu pour _rattraper les difficultés du passé._" ajoute-t-il.

Surmonter le stress

Le but de Bernard Maître, c'est aussi de surmonter son stress et montrer qu'à son âge, on peut continuer d'apprendre : "C'est d'abord d'améliorer mes capacités de mémorisation et concentration. Et en cours d'examen, ne pas paniquer, donc c'est aussi combattre l'anxiété"

Dans l'Académie de Bordeaux, 35 337 candidats vont passer le Bac cette année dont 17 430 en Gironde.