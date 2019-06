Bac 2019 : c'est parti pour 12 628 candidats auvergnats

Les épreuves écrites du baccalauréat 2019 démarrent ce lundi pour 12 628 candidats de l'académie de Clermont-Ferrand. Le plus jeune à 15 ans, le plus âgé 61 ans.

Auvergne, France

C'est le grand jour pour les 12 628 candidats qui passent le baccalauréat dans l'académie de Clermont-Ferrand, pour plus de la moitié en filière générale. Le plus jeune à 15 ans, le plus âgé 61 ans. Il fait parti de ces 222 personnes qui passent l'examen en candidat libre.

Le bac 2019 en chiffres dans l'Académie de Clermont-Ferrand. - (c) Rectorat Clermont-Ferrand

Les épreuves écrites ont démarré à 8 heures avec la philosophie pour les filières générales et technologiques. La filière professionnelle démarrait à 9 heures avec l'épreuve de français.

"Est-il possible d’échapper au temps ?"

Parmi les sujets de philosophie distribués pour ce bac 2019 : "A quoi bon expliquer une œuvre d’art ?" ou "Est-il possible d’échapper au temps ?" en série littéraire. "Le travail divise-t-il les hommes ?" en série économique et sociale ou encore "Les lois peuvent-elles faire notre bonheur ?" pour les bacs technologiques.

Ces épreuves écrites vont se poursuivre jusqu'à lundi prochain inclus, suivront ensuite des oraux, pour certains jusqu'au 27 juin.

Résultats dans trois semaines

Les résultats tomberont le vendredi 5 juillet, affichés devant les lycées centres d'examen et normalement dès 9 heures sur le site internet de l'Académie. L'an dernier plus de 83% des candidats auvergnats avaient eu leur bac, toutes filières confondues