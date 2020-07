Bac : des enseignants dénoncent de "petits arrangements" avec les notes dans certains établissements

Les résultats du Bac seront annoncés ce mardi 7 juillet. D’ici là, les derniers ajustements sur les notes ont lieu : l’administration compile les notes des jurys, réunis ces derniers jours, et les harmonise. A cause de la crise sanitaire du coronavirus, l’examen sera pour la première fois basé sur le contrôle continu uniquement. Les oraux de rattrapage auront lieu ces mercredi et jeudi pour les élèves qui n’ont pas la moyenne.

Mais ces élèves pourraient être peu nombreux, cette année. D’abord, car le ministère de l’Education nationale a demandé de la bienveillance aux jurys d’harmonisation après cette année perturbée. Mais certains professeurs membres du jury dénoncent carrément des petits arrangements avec les notes, dans certains lycées.

Si ces commissions d’harmonisation ont toujours existé, pour éviter que les élèves, notés par des correcteurs plus ou moins difficiles, ne soient lésés, cette année, cette commission sera donc chargée d’harmoniser des notes de contrôle continu. Or, certains établissements auraient déjà fait un travail de sur-évaluation de leurs élèves.

D’après un témoignage recueilli par France Inter, celui d’une professeur d’un gros jury de région parisienne, avant même l’harmonisation des notes, sur "une douzaine d’établissements, nous en avions quatre ou cinq avec des taux de réussite très largement supérieurs à d’habitude, entre 17 et 40% de plus".

Les commissions se retrouvent donc face à des notes déjà gonflées. Sachant que l’harmonisation se fait toujours à la hausse, à l’arrivée, la différence peut être de plusieurs points.

Le ministère assure que les signalements sont très rares. Néanmoins, il prévoit de nouvelles corrections lors des délibérations.

Nouveau bac l'année prochaine

Mais cette situation pourrait ne pas être pour déplaire. La nouvelle formule du baccalauréat entre en effet en vigueur l'année prochaine, avec un tout nouveau système d'examen : la note finale reposera à 60% sur des épreuves finales et à 40% sur le contrôle continu. De nouvelles spécialités, de nouveaux programmes seront introduits. Le contrôle continu se basera aussi sur les notes de première et de terminale.

Pour les élèves qui passent le bac, mieux vaut donc éviter de redoubler la terminale cette année. Mais les établissements aussi ont tout intérêt à ce que ces redoublants soient le moins nombreux possibles. Ils devront créer des programmes sur-mesure pour ces élèves, afin de leur permettre de rattraper ce qu'ils n'ont pas étudié en classe de première.