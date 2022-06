Baccalauréat 2022 : les trois candidats les plus jeunes en Dordogne sont tous nés le même jour

C'est une coïncidence, les trois candidats les plus jeunes au bac en Dordogne sont nés le même jour et la même année. Ils sont scolarisés dans trois lycées différents.

"Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ?" et "Revient-il à l'Etat de décider de ce qui est juste ?", on connaît les sujets de l'épreuve de philosophie du baccalauréat. En Dordogne, 1651 élèves passent le bac général, 618 le bac technologique.

D'après le rectorat, les trois candidats les plus jeunes ont 16 ans. Ils sont de 2006 et coïncidence, ils sont tous nés le même jour ! le 23 janvier 2006 mais les trois jeunes n'habitent pas dans la même commune et ne fréquentent pas le même lycée. En revanche, ils sont tous lycées en section scientifique et ils sont scolarisés au lycée Pré de Cordy à Sarlat, au lycée Laure Gatet à Périgueux et enfin à Bergerac.

Le candidat le plus âgé à passé le baccalauréat est né en 1958, il a 64 ans. Il passe l'examen en candidat libre.