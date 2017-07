Baccalauréat : 83,6% des candidats décrochent le diplôme en filière générale sans passer en repêchage

Le taux de réussite au baccalauréat général est stable (-0,1%) dans l’académie de Grenoble, avec 83,6 % de reçus à l’issue du premier groupe d’épreuves (83,7% en 2016). Pour le baccalauréat technologique, le taux de réussite à l’issue s’élève à 82,9 %, 78,6% pour le baccalauréat professionnel.

Sur les 35 050 candidats à l’examen des bacs général, technologique et professionnel, 28 385 ont décroché le diplôme à l’issue du premier groupe d’épreuves.

Des évolutions selon le type de baccalauréat, ou de la série sont à souligner : des résultats stables pour baccalauréat général (83,6% en 2017 et 83,7% en 2016), une légère augmentation du taux de réussite au baccalauréat technologique (82,9% en 2017, pour 82,3% en 2016) et une légère baisse du taux de réussite au baccalauréat professionnel (78,6% en 2017 contre 79,4% en 2016).

Au regard des bacheliers admis avec mention, 44.65% des bacheliers professionnels, 46,9% des bacheliers technologiques et 58,3% des bacheliers généraux, sont concernés.

2% des admis des bacs professionnels et technologiques ont obtenu leur bac avec mention Très Bien. Ce taux est de 14,1% pour les bacheliers généraux, en légère augmentation +0,8 % par rapport à 2016.

Baccalauréat 2017, plus de mentions dans l’académie

• 18 184 mentions ont ainsi été attribuées aux candidats dans l’académie de Grenoble.

• 3 033 élèves ont obtenu une mention « Très Bien » au baccalauréat (soit une moyenne au moins égale à 16 sur 20), 5 611 élèves une mention « Bien » (soit une moyenne entre 14 et 16 sur 20) et 9 540 élèves ont validé leur diplôme avec une mention « assez bien » (soit une moyenne entre 12 et 14 sur 20).

Pour les 4 074 élèves dont la moyenne est comprise entre 8 et 10, ils devront se présenter à l’oral de rattrapage qui aura lieu les jeudi 6 et vendredi 7 juillet pour le baccalauréat général et technologique, et uniquement le jeudi 6 juillet pour les candidats au bac professionnel. Les résultats seront affichés le soir même pour les candidats du baccalauréat professionnel. Les résultats pour les candidats du 2e tour au bac général et technologique seront affichés dans les centres d’examen à la fin de chaque journée.