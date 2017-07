Baccalauréat : Le major de l’académie de Grenoble obtient 20, 81% de moyenne générale

Près de six bacheliers sur dix obtiennent cette année une mention dans les filières générales. Les plus méritants, 14,1% d’entre eux, décrochent la Mention « Très bien », le major de ce millésime 2017 dans l’académie de Grenoble affiche une moyenne de 20,81% en filière ES.

« C’est surprenant, on se dit qu’on n’a pas travaillé pour rien », Titouan Robin a toujours été très bon élève mais il n’avait jamais imaginé obtenir la meilleure moyenne de l’académie. Avec 20,81 de moyenne générale dans la filière ES, ce bachelier du Lycée La Pléiade de Pont-de-Chéruy devance les 3033 candidats qui ont eux aussi décroché une mention très bien dans l’académie de Grenoble.

20,81 de moyenne générale au bac ES, meilleure note de l’académie de Grenoble

Une note qui « semble bizarre mais c’est grâce aux options », latin et section anglais-euros pour le jeune diplômé de 18 ans, qui permettent d’obtenir des points « bonus » qui s’ajoutent aux autres notes et ainsi de dépasser 20/20. « Ma mère est presque plus contente que moi, ils m’ont qu’ils étaient très fiers de moi ».

Les chiffres clés des mentions au bac dans l’académie de Grenoble, plus de mentions dans l’académie en 2017

• 18 184 mentions ont ainsi été attribuées aux candidats dans l’académie de Grenoble.

• 3 033 élèves ont obtenu une mention « Très Bien » au baccalauréat (soit une moyenne au moins égale à 16 sur 20), 5 611 élèves une mention « Bien » (soit une moyenne entre 14 et 16 sur 20) et 9 540 élèves ont validé leur diplôme avec une mention « assez bien » (soit une moyenne entre 12 et 14 sur 20).