Bactéries E.Coli : rappel de lots d'escalope de veau vendus chez Intermarché

Une entreprise de transformation de viandes a émis ce vendredi un rappel de lots d'escalope de veau hachées fraîches de la marque Jean Rozé, vendues en magasins Intermarché. Elles sont contaminées par la bactérie E. Coli.

Dans un communiqué publié ce vendredi, l'entreprise de transformation Saviel France demande aux acheteurs de certains lots d'escalope de veau hachées fraîches, vendues à Intermarché sous la marque Jean Rozé, de les rapporter sur les lieux d'achat, en raison d'une contamination par la bactérie Escherichia coli, plus connue sous le nom de E.coli.

La présence d'Escherichia coli O103:H2 a été avérée dans des viandes vendues en barquettes de 2 fois 100g, dont le numéro de lot est A7266007. Il s'agit de produits vendus récemment, car ils ont été commercialisés entre le 26 septembre et ce vendredi. Ils ne sont désormais plus disponibles en rayon et doivent être rapportés en magasin par les clients qui les ont achetés.

Au total, 1.016 barquettes avaient été distribuées dans 128 magasins, mais 634 d'entre elles ont déjà été récupérées : le rappel porte donc sur 382 barquettes. La bactérie E.coli peut provoquer des diarrhées hémorragiques, des douleurs abdominales et des vomissements, acommpagnés de fièvre ou pas. En cas de symptômes de ce type pour une personne ayant consommé ces produits récemment, il est recommandé de consulter sans attendre son médecin.