Bagnols va interdire les trottinettes électriques d’ici début juillet

Elles effraient souvent. Elles frôlent aussi, parfois. À Bagnols-sur-Cèze, les trottinettes vont bientôt être interdites, tout comme les gyropodes, les gyro-roues, les hoverboard et tous les autres anglicismes à roulettes et à propulsion électrique. Un arrêté doit bientôt interdire leur circulation dans les zones piétonnes. "À priori, c’est pour la fin juin ou la début juillet", précise le maire, sur France Bleu Gard Lozère, Jean-Yves Chapelet. Ce dernier attend en réalité la fin d’une vaste consultation qu’il a lancée auprès de ses habitants. Une large majorité de votants souhaitent bannir ces nouveaux engins.

Tranquillité...

Combien sont-ils à avoir répondu ? « Ils sont 2 500, mais il faut dire qu’il s’agit d’une consultation par foyer », précise l’élu. Le résultat de cette consultation, du moins, sur cette question, montre qu’il y a une véritable attente autour des questions de tranquillité et de sécurité publique chez les Bagnolais.

À ce sujet, d’ailleurs, la commune va pouvoir compter sur les services de nouveaux policiers . Ces renforts viennent d’être annoncés par le ministre de Gérald Darmanin, dans le cadre de la loi de programmation de son ministère, l’Intérieur.

...et sécurité

Six postes de policiers vont ouvrir, à la rentrée prochaine à Bagnols-sur-Cèze, soit presqu’autant qu’à Nîmes, alors que la commune compte sept fois moins d’habitants, ce qui a de quoi surprendre. D’où cette question : Jean-Yves Chapelet parlerait-il à l’oreille du chef de l’État ? "Ah, sincèrement, si je pouvais, je le ferais ! Mais, non vous, savez, c’est simplement que je bosse mes dossiers", explique le principal intéressé. Selon le maire de Bagnols, les forces de l’ordre doivent notamment faire face à une montée de la délinquance, notamment autour de la drogue. "On peut être touché, comme le sont aujourd’hui certaines petites et moyennes villes", détaille-t-il.

Ces communes, justement, sont de plus en plus nombreuses à être confrontées au trafic de stupéfiants débouchant sur des règlements de compte. À Villerupt, par exemple, en Meurthe-et-Moselle, cinq personnes ont été blessées dans une fusillade, dont trois grièvement. L’auteur présumé des coups de feu a été interpellé .

