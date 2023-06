Baguette 100% gardoise : "On peut rêver un jour d’avoir un moulin dans le Gard"

Les Gardois seraient-ils prêts à payer un peu plus cher pour avoir du pain 100% gardois ? C’est ce que veut savoir la Fédération des artisans-boulangers du Gard. Elle aimerait proposer une baguette entièrement fabriquée dans le département. "On veut créer une filière totalement courte", explique sur France Bleu Gard Lozère, ce jeudi, le président de la Fédération des artisans-boulangers du Gard.

Christophe Hardy travaille donc, en ce moment, à rassembler toutes les bonnes volontés : des agriculteurs aux boulangers, en passant par les meuniers… Le hic ? Aucun moulin n’existe dans le Gard. "En périphérie du département, on est entouré de trois magnifiques minoteries : la minoterie Giral à Orange, la minoterie de Sauret, à Montpellier et la minoterie de la Vernède, à Mende, souligne l’intéressé. Mais on peut aussi rêver d’avoir un moulin dans le Gard !"

Reste une question : existe-t-il un marché pour une baguette 100% gardoise, dans le Gard ? Pour le savoir, la Fédération des artisans-boulangers s’est associée à trois étudiants de l’École des Mines d’Alès pour lancer un sondage auprès des consommateurs .

Rien de plus facile. "Ça se fait en deux-trois clics, explique Guillaume, l’un des trois élèves alésiens. Les internautes doivent remplir quelques questions : où achètent-ils leur baguette ? À quelle fréquence et aussi combien seraient-ils prêts à la payer chez le boulanger ?" Cette baguette 100% gardoise serait en effet "un petit peu plus chère puisqu’on lance une filière qu’il faut valoriser", détaille Christophe Hardy.

