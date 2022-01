Baguette à 0,29 euro chez Leclerc : les clients "ne sont pas dupes" estiment les boulangers d'Indre-et-Loire

Deux jours après l'annonce de Leclerc, qui va bloquer le prix de sa baguette à 0,29 euro sur quatre mois pour améliorer le pouvoir d'achat des Français, les boulangers-pâtissiers ne décolèrent toujours pas. Le président de la fédération en Indre-et-Loire, Philippe Desiles, estime que les artisans ne pourront jamais s'aligner, eux qui vendent en moyenne leur baguette autour d'un euro. "On ne peut pas baisser nos prix, sinon on va droit le mur", assure celui qui était invité de France Bleu Touraine, ce vendredi 14 janvier.

Pour un boulanger-pâtissier, produire une baguette coûte "entre 30 et 40 centimes", en main d'œuvre et en matière première. Sachant que la farine a augmenté, il a du mal à voir comment l'enseigne peut vendre une baguette à un prix aussi réduit. "Là, on ne fait plus marché notre filière. Donc d'où vient cette baguette ? Est-ce qu'elle vient véritablement de chez nous avec cette filière blé-meunier-boulanger ? Cela pose un problème de traçabilité", estime Philippe Desiles. De toute façon, les consommateurs ne sont pas dupes sur la qualité. Ils verront très bien la différence avec une baguette produite en boulangerie."

