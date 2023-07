Baie de Somme : au Hourdel, les sauveteurs de la SNSM vigilants pour éviter les noyades

Ils s'attendent à voir du monde cet été et donc à devoir faire preuve de beaucoup de vigilance. Sur la pointe du Hourdel, près de Cayeux-sur-Mer, en baie de Somme, les sauveteurs en mer du centre d'intervention de la SNSM patrouillent tous les jours. Leur objectif, éviter que des promeneurs s'aventurent sur la plage quand la mer remonte et remplit la baie.

"Il est interdit d'être sur la baie 3h30 avant l'heure où la mer est haute", rappelle Fabrice Maisse, le chef de centre, accompagné de Victor et d'Alain, les deux autres sauveteurs du jour. Tous les trois prennent la direction de La Mollière, à environ 5 kilomètres du phare du Hourdel, pour ensuite remonter la côte. Equipé de jumelles et de cornes de brumes, ils jouent les rabatteurs, pour éviter que des promeneurs ne fassent piéger par la remontée rapide des eaux : "Ce n'est pas les gros coefficients qui sont les plus dangereux, car la mer se retire loin et met du temps à revenir. Mais ceux de 50-60. Là la mer monte rapidement."

Pendant près de deux heures, les sauveteurs de la SNSM longent la côte jusqu'à la pointe du Hourdel © Radio France - Florent Vautier

Pour ce premier week-end de juillet, par ailleurs premier week-end des vacances d'été, il y a encore peu de monde. Mais chaque année, au Hourdel, les sauveteurs de la SNSM réalisent deux à trois interventions de secours par semaine. Et ce ne sont pas les touristes venus de loin qui sont les plus imprudents estime Fabrice Maisse : "Les gens se mettent en mauvaise position car ils ont la connaissance, soi-disant, du milieu et ils se mettent dans des endroits dangereux. Dans les gens qui meurent de noyades, il y a beaucoup de gens du coin." Les sauveteurs ont notamment en mémoire le décès d'une jeune femme d'une vingtaine d'années, il y a 2 ans, au large de Cayeux-sur-Mer.