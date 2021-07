Baignade d'Amazones à Courseulles-sur-mer : s'assumer avec ou sans seins après un cancer

C'est la deuxième édition de cette initiative lancée par l'association "Complètement Femme" : une baignade d'Amazones. "C'est pour représenter toutes les femmes," explique la référente de l'association dans le Calvados, Nathalie Bouteloup, "qu'elles soient avec ou sans seins. On veut montrer qu'on peut être complètement femme."

Une démarche qui permet aussi d'encourager les femmes à choisir ou non le reconstruction mammaire après une mastectomie. En France, elles sont 7 sur 10 à ne par reconstruire le ou les seins qu'elles ont perdu. Monique n'a pas encore été opérée et ne sais pas ce qu'elle décidera mais "de savoir qu'il y a des personnes qui l'on déjà fait et qui sont très battantes, ça me donne envie de me battre."

Assumer son corps mais aussi changer le regard des autres

Si cette vingtaine de femmes qui s'est retrouvée à Courseulles-sur-mer est convaincue qu'il faut avoir le choix, il est parfois difficile de subir le regard des autres. Nathalie Bouteloup l'a vécu à la piscine : "Les coups de coude des couples lorsqu'ils voient une femme amazone, le coup de coude qui veut dire "surtout ne deviens pas comme ça"." Un moment très difficile à vivre pour elle et c'est pour cela que Nathalie a décidé de créer l'antenne calvadosienne de l'association "Complètement Femme" il y a deux ans. "Je me suis dit que beaucoup de femmes aussi devaient mal le vivre," explique-t-elle. Pour la deuxième année consécutive, les Amazonnes se jettent donc à l'eau avec ou sans seins.

Un nom d'Amazones pas anodin pour Isabelle : "ça veut dire qu'on peut être une guerrière même après un cancer et même après l'ablation d'un sein."