Venus de la région parisienne, 4 000 enfants ont passé une journée à la plage à Cabourg. Emmenés par le Secours populaire, ces petits vacanciers, qui n'ont pas pu partir en vacances, ont profité d'une journée en bord de mer, avec baignade et jeux sur le sable.

Baignade et cris de joie à Cabourg, pour les 4 000 Franciliens de la Journée des oubliés des vacances

Plus de 5 000 personnes, enfants et bénévoles, ont profité de cette journée à la mer.

4 000 enfants ont passé la journée du mercredi 18 août sur la plage de Cabourg (Calvados) pour la Journée des oubliés des vacances, organisée par le Secours populaire d’Île-de-France. Venus des huit départements franciliens, ils sont amusés dans l'eau et sur le sable.

"La plage ! La plage ! La plage !"

"Est-ce qu'on peut aller se baigner ?" C'est la phrase que les enfants répètent le plus depuis leur descente du bus. "Déjà dans le bus, ils criaient "La plage ! La plage ! La plage !", en boucle", raconte en riant, Jocelyne, bénévole depuis 11 ans au Secours populaire d'Île-de-France. Certains d'entre eux n'ont jamais vu la mer, alors parfois il y a une certaine appréhension. "Mais, il y a des requins ou pas ?", entend-on sur les marches pour descendre à la plage.

Un "dompteur de bulles" a enchanté les enfants pendant une bonne partie de la matinée. © Radio France - Selma Riche

Les 4 000 enfants et les 1 000 bénévoles qui les accompagnent sont répartis sur le sable par département francilien. Le département de l'Essonne regroupe le plus d'enfants, 1 000. Parmi eux, Anna, 10 ans. Elle est déjà venue l'année dernière et pour la deuxième fois de sa vie, elle se baigne dans la mer. "C'est trop bien, c'est trop génial." Seul bémol : "l'eau est très froide !".

Le groupe du département de l'Essonne est l'un des premiers arrivé sur la plage de Cabourg. © Radio France - Selma Riche

Ils ne sont pas très nombreux dans l'eau, mais la plupart y a au moins trempé les pieds. Wissam, 12 ans, vient de Massy dans l'Essonne. Pelle et sceau dans chaque main, il enterre l'un de ses copains. "Comme ça on se débarrasse de lui ! Non, je rigole."

À côté de lui, un petit groupe d'amis s’attelle à creuser un trou. "C'est pour chercher un trésor ou pour faire une piscine, on ne sait pas encore." Des châteaux de sable sont aussi en construction, à côté des filets de beach-volley et des cages de foot.

La fraîcheur de l'eau n'a pas empêché les enfants de se baigner. © Radio France - Selma Riche

Les enfants du Secours populaire du Calvados aussi ont leur Journée des oubliés des vacances, samedi 21 août. 700 enfants et leurs familles sont inscrits pour une journée au parc d'attraction Bayeux Aventure.