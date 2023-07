La baignade "fortement déconseillée" sur la côte Sud-Ouest en raison d'un risque très élevé de baïnes

Une journée sans baignade se profile ces dimanche 2 et lundi 3 juillet sur toute la côte Sud-Ouest. Le préfet de Nouvelle Aquitaine Etienne Guyot appelle à la vigilance dans les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde et en Charente-Maritime. Un risque très élevé de baïnes est confirmé (5 sur une échelle de 5 pour dimanche et 4 sur une échelle de 5 pour lundi).

ⓘ Publicité

Les baïnes ce sont ces trous d'eau qui se forment entre le plage et un banc de sable avec l'action du courant, du vent et de la houle. Les courants peuvent rapidement entrainer vers le large.

Les activités nautiques sont également déconseillées. La Préfecture rappelle de joindre le 112 en cas d'urgence.