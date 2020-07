Baignade interdite à Eguzon pour cause de pollution aux cyanobactéries

La baignade n'est plus possible à Eguzon.

Des prélèvements ont montré une présence importante de cyanobactéries dans le lac. Le site de baignade est donc fermé. Il n'est pas possible non plus de pêcher sur les plages de Bonnu, de Fougères et de Chambon

Les activités nautiques maintenues

Il n'y a pas d'interdiction en revanche pour le pédalo et le ski nautique.

En attendant un retour à la normale, la piscine de Chambon est gratuite.

De nouveaux prélèvements auront lieu en début de semaine prochaine.